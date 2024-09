Macron za premierja imenoval Michela Barnierja

Elizejska palača je v sporočilu za javnost navedla, da je Macron Barnierju podelil mandat za sestavo vlade, ki bi združila politične sile za služenje državi in Francozom.

Imenovanje sledi dolgemu nizu posvetovanj, med katerimi je predsednik v skladu z ustavno dolžnostjo želel zagotoviti, da bi nov premier in vlada izpolnila pogoje za največjo možno stabilnost in zmožnost čim širšega združevanja, so še navedli v sporočilu, ki ga povzemajo francoski mediji.