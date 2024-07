Macron: ZDA in Nemčija sta glavni nasprotnici včlanitve Ukrajine v Nato

Tridnevni vrh Nata se bo v ameriški prestolnici začel s slovesnostjo ob 75-letnici zavezništva, v nadaljevanju pa bodo voditelji govorili predvsem o odzivu vojaškega bloka na invazijo na Ukrajino ter krepitvi obrambne in odvračalne drže zavezništva. Tridnevnega dogodka se udeležuje tudi slovenska politična delegacija: Robert Golob, Tanja Fajon in Marjan Šarec. Francoski predsednik Emmanuel Macron pa je pred začetkom vrha ZDA in Nemčijo označil za glavni nasprotnici sprejema Ukrajine v zavezništvo. Meni, da bo Kijev tudi tokrat ostal razočaran.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je pred začetkom vrha Nata v Washingtonu poskrbel za manjši pretres. V izjavi o statusu Ukrajine v zvezi z Natom je namreč izpostavil "močno nasprotovanje" ZDA in Nemčije ukrajinskemu članstvu, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Ob tem je Macron spomnil na sklepe lanskoletnega julijskega vrha v litovski prestolnici, kjer so želje Kijeva za vabilo v zavezništvo ostale neuslišane. "Ukrajinci so bili precej jezni, ko so ugotovili, da so vrata odprta, vendar ne tako zelo. Mislim, da je scenarij za vrh v Washingtonu enak," je dejal.

Nemški kancler Olaf Scholz je pred odhodom v ameriško prestolnico sicer poudaril, da njegova država ostaja zavezana nadaljnji pomoči Ukrajini v njenem boju proti ruski agresiji. Po njegovih besedah ruski predsednik Vladimir Putin zaman čaka, da bo zahodna pomoč Ukrajini pojenjala, še navaja dpa. V ospredju Ukrajina Vrh Nata letos poteka v znamenju obeležitve 75. obletnice zavezništva, njegovih ključnih dosežkov ter tudi sedanjih in bodočih izzivov. Ena glavnih tem na njem je tudi Ukrajina. Voditelji bodo v ZDA predvidoma potrdili novo pobudo za usklajevanje zahodne pomoči Kijevu in zavezo, da bodo prihodnje leto Ukrajini namenili za 40 milijard evrov vojaške pomoči. V četrtek se jim bo v okviru zasedanja Sveta Nato-Ukrajina pridružil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Poleg skupne izjava, ki bo izpostavila dolgoročno zavezniško podporo državi, bodo voditelji sprejeli tudi zavezo o obrabni industriji s ciljem pospešitve razvoja zavezniških kapacitet. Cilj zasedanja je pospešitev političnega dialoga in praktičnega sodelovanja. Vrh bo sicer osredotočen na tri ključna zasedanja: format zaveznic s poudarkom na odvračanju in obrambi, indo-pacifiško partnerstvo ter že omenjeno zasedanje v formatu Severnoatlantski svet – Ukrajina. Na tridnevnem srečanju bodo tako naslovili tudi vprašanje vse večje povezanosti med evro-atlantsko in indo-pacifiško regijo. Ob udeležbi EU bo potekalo tudi srečanje z voditelji štirih partnerskih držav – Japonske, Avstralije, Republike Koreje in Nove Zelandije. Zavezniški voditelji pa bodo tudi potrdili novi akcijski načrt za okrepitev strateškega pristopa zavezništva do t. i. južne soseščine. Slednji predvideva okrepitev političnega dialoga in poglobitev praktičnega sodelovanja z bližnjevzhodnimi in severnoafriškimi državami. In če bo to prvi vrh Nata, na katerem bo kot polnopravna članica sodelovala tudi Švedska, pa je po drugi strani tudi zadnji za generalnega sekretarja Jensa Stoltenberga, ki ga bo oktobra letos nasledil Mark Rutte. Golob na sestanek s turškim in finskim predsednikom, Gabrova na damskem programu Jill Biden Dogodka se udeležujejo tudi slovenski premier Robert Golob, zunanja ministrica Tanja Fajon in obrambni minister Marjan Šarec. Slovenska delegacija se bo udeležila vseh treh ključnih zasedanj. Golob pa se bo ob robu vrha sestal tudi s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoanom in predsednikom Republike Finske Alexandrom Stubbom.

