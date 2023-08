Macron želi skrajšati šolske počitnice

Francija ima sicer v primerjavi z drugimi evropskimi državam daljše šolske počitnice, čeprav imajo nekatere evropske države, na primer Italija in Slovenija, daljše poletne počitnice. Slednje se v Franciji namreč začnejo s 6. julijem. Letos bodo na primer šolarji v Franciji za božične praznike doma od 23. decembra do 7. januarja, za zimske počitnice bodo doma kar 14 dni, za prvomajske praznike pa so doma kar 16 dni.

Toda francoski šolski dnevi so pogosto precej daljši kot v sosednjih državah, na v drugih evropskih državah, in se končujejo šele pozno popoldne. Macron je za časopis Le Point dejal, da so francoski šolski dnevi "preveč polni". Po njegovih besedah tako natrpani šolski dnevi izčrpavajo otroke. Kot je dejal, je potrebna razprava o učnem načrtu in kako bolje porazdeliti šolsko delo med letom.

Sindikati pa imajo svoje mnenje in stališča o Macronovem predlogu. "Če želi ponovno razmisliti o šolskih počitnicah, bi moral to storiti čez vse leto, ne le poleti," je za Le Parisien povedala Guislaine David, generalna sekretarka sindikata SNUipp. "Pravi problemi so težki učni načrti, delovanje šolskega dne in šolski koledar, ki je bil oblikovan glede na turistične ponudbe, in ne glede na potrebe otrok in njihov ritem."

V Franciji so namreč šolske zimske počitnice razporejene v različnih časovnih obdobjih, kar omogoča smučarskim središčem, da kar najbolje izkoristijo sezono zimskih športov.