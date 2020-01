'Pojdite ven!: Macron v Jeruzalemu nadrl izraelsko policijo

Cerkev svete Ane je bila zgrajena med letoma 1131 in 1138, blizu ostankov nekdanje bizantinske bazilike in na mestu, kjer naj bi se, tako so tedaj verjeli križarji, nahajal dom Marije. Cerkev v arabski osvojitvi Jeruzalema 1187 ni bila uničena, leta 1856 pa jo je, v zahvalo za pomoč v krimski vojni, otomanski sultan Abdülmecid I. podelil Napoleonu III. Cerkev je bila obnovljena, francoska vlada pa si jo lasti še danes in je tako pod francosko zaščito.

Kasneje je Macron pojasnjeval, da je prišlo med pripadniki francoskih in izraelskih varnostnih sil do napetosti, zaradi česar je posredoval in "poskušal stvari spraviti v red".

Z izraelske varnostne agencije Shin Bet pa so v izjavi za javnost sporočili, da sta"v skladu z vnaprej dogovorjenim varnostnim sporazumom, policist in pripadnik varnostne agencije pospremila francoskega predsednika in njegovo spremstvo v cerkev". Dodali so, da se je predsednikova ekipa ob odhodu opravičila za incident, Macron pa se je rokoval z njimi ter nadaljeval pot po starem delu mesta.