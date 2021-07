Macron toži lastnika panojev, ki ga prikazujejo kot nacističnega voditelja

V sredo je lastnik približno 400 reklamnih panojev v francoskem departmaju Var, Michel-Ange Flori, na družbenem omrežju Twitter zapisal, da je bil obveščen, da se mora zglasiti na policijski postaji Toulon zaradi pritožbe francoskega predsednika. Lokalna policija mu je potrdila, da so prejeli pritožbo iz Elizejske palače. "V macronizmu se torej lahko norčujemo iz prerokove zadnjice, to je satira, a prikazovanje predsednika kot diktatorja, to je bogokletstvo," je še zapisal.

Macron je na plakatih oblečen v nacistično uniformo, ima tudi značilne Hitlerjeve brke, kratice Macronove stranke Le République En Marche LREM pa so spremenjene v svastiko. Podobo spremlja napis: "Ubogaj, cepi se!".