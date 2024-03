'Zahod podcenjuje Rusijo, stanje na fronti kritično'

Emmanuel Macron je izjavami o možnosti napotitve francoskih vojakov v Ukrajino večinoma povzročil negodovanje, vendar hkrati sprožil razprave, ki so jih članice Nata kategorično zavračale od samega začetka ruske invazije. Medtem ko francoski predsednik zavzema bojevito stališče, pa so se francoski mediji dokopali do vsebine zaupnih analiz francoske vojske, ki razkrivajo, da zahod krepko podcenjuje ruske vojaške sposobnosti ter da je stanje na fronti "kritično".

Dokumente, ki naj bi bili avtentični, je pridobil Francoski tednik Marianne. Vsebina analizira vzroke in posledice lanske neuspešne ukrajinske protiofenzive, sposobnosti ruske vojske in nevarnost ruskega preboja. Francoska vojska naj bi ugotovila, da je ukrajinska protiofenziva "postopoma zastala v blatu in krvi in ni prinesla nobenih strateških rezultatov", načrtovanje s strani Kijeva in zahodnih generalov pa da je bilo "katastrofalno". Marienne poroča, da so načrtovalci menili, da bodo Rusi po preboju prve linije obrambe enostavno pobegnili in da se bo fronta sesula. "Te ocene so nastale brez upoštevanja resničnega stanja morale sovražnika v obrambi, to je - volje ruskega vojaka, da brani zasedeno ozemlje." Poročilo izpostavlja tudi "neadekvatno usposabljanje ukrajinskih vojakov in častnikov". Več deset tisoč se jih je namreč usposabljalo v državah Nata, od tam prejelo tudi vojaško opremo, vendar to poleti in jeseni ni prineslo nobenih vidnih rezultatov. Ukrajino po ocenah Francije pesti pomanjkanje častniškega kadra, "vojaki drugega leta" pa so v resnici šli zgolj čez "ne več kot tritedensko usposabljanje", nato pa so jih poslali proti utrjenim ruskim linijam, ki so se izkazale za neprebojne, navaja časnik.

Toda to ni bila edina težave. Brez podpore iz zraka, kjer je z lovskimi bombniki in helikopterji Ka-52 dominirala ruska armada, je pisana zahodna oprema postala neučinkovita, pogosto pa se je izkazala za manj uporabno od stare sovjetske vojne tehnike. Ta zaradi svoje 'primitivnosti' omogoča lažjo vzdržljivost in je uporabna tudi v primeru obrabe in okvar, ugotavlja poročilo, ki to poglavje zaključuje z ugotovitvijo, da ukrajinske enote niso imele nobene možnosti za preboj, dodatno ob upoštevanju "ruske dominance na področju elektronskega bojevanja, ki je ohromilo ukrajinske drone in sistem poveljevanja". "Škodljivi mit o brezglavem jurišanju ruske vojske" Domnevne analize francoske vojske ugotavljajo, da je Rusija tehnično in taktično zelo uspešno obrambo. Vzdolž 1200 kilometrov dolge obrambne linije, znane tudi kot 'Surovikinova linija', je po zaslugi težke inženirske mehanizacije uspela zgraditi močno utrjene obrambne položaje, ki so bili za namenček zelo gosto minirani. Ukrajina na drugi strani nima na voljo tako obsežnih sredstev, ugotavljajo. To sovpada tudi z nedavnimi prispevki v ameriških časnikih Washington Post in New York Times, kjer so izrazili zaskrbljenost zaradi domnevno šibkih linij obrambe zahodno od Avdejevke.

Veliko zahodnih analitikov in tudi uradnih predstavnikov vlad in vojska, je za medije večkrat poudarilo, da ruski poveljniki s taktikov "mesnih napadov" svoje vojake množično pošiljajo v smrt. Poročilo tej tezi nasprotuje. "Ruska vojska dobro upravlja z rezervami in zagotavlja operativno vzdržljivost." O tem so sicer že v času ukrajinske protiofenzive pisali ruski in tudi nekateri ukrajinski vojaški blogerji. Ruska vojska naj bi namreč redno izvajala rotacije svojih sil in preprečevala, da bi se te izčrpale. Marianne navaja, da poveljstvo razmeroma dobro skrbi za počitke v zaledju, kompozicija enot pa je skrbno 'mešana', na način, da združujejo sveže rekrute in izkušene vojake. Prav tako naj bi na dosegu vseh kritičnih točk fronte imeli na razpolago zadostne rezerve "za obvladovanje nepredvidenih dogodkov". Po nekaterih podatkih, je med ofenzivo v Zaporožju Rusija v rezervi držala še tri armade, ki jih nato ni aktivirala zaradi ukrajinskih neuspehov na prvi liniji ruske obrambe. "Ukrajinski generalštab nima na voljo kritične mase kopenskih sil, ki bi bila zmožna združenega bojevanja rodov na ravni korpusa, da bi lahko prebila ruske linije." Neimenovane francoski častnik je za Marianne dejal, da "glede na razpoložljive sile, Ukrajina v tej vojni ne more vojaško zmagati", poročilo pa prav tako ugotavlja, da bi bila "najhujša napaka" nadaljevanje iskanja izključno vojaških rešitev za zaustavitev vojne. "Ukrajina nima dovolj rekrutov, zahodna pomoč je nezadostna" Po navedbah poročila, ki se ukvarja s prognozami za leto 2024, naj bi bila bojna sposobnost ukrajinskih enot "globoko ohromljena". "Zelenski bi potreboval 35.000 rekrutov na mesecev, vendar mu uspeva pridobivati le polovico, medtem ko Putin krepi svoje sile s 30.000 prostovoljci mesečno," ugotavlja francoski častnik, ki je seznanjen s stanjem na terenu. Slabo naj bi bilo tudi stanje z razpoložljivostjo orožja. V protiofenzivi naj bi bilo "taktično uničenih" pol od 12 angažiranih brigad. Po lanskem neuspehu se je zahodna krepko zmanjšala, če ne celo zaustavila, piše časnik. To pomeni, da v letošnjem letu najverjetneje ne bo večjih ofenzivnih operacij ukrajinske vojske. Da so enote prešle v "aktivno obrambo" je sicer že pred tedni povedal načelnik generalštaba general Aleksander Sirski. "Zahod lahko dobavi 3D tiskalnike za izdelavo brezpilotnih letal, nikoli pa ne more natisniti ljudi," po navedbah časnika ugotavlja poročilo. Visoki častnik francoske vojske naj bi časniku tudi namignil, da je v državi "vse več zahodnega vojaškega osebja v civilnih oblačilih". Prednjačili naj bi Američani, Britanci in tudi Francozi. Ti naj bi namreč zavarovali zahodni in severni del Ukrajine ter s tem sprostili ukrajinske enote, ki so doslej varovale meje. O prisotnosti pripadnikov sil nekaterih držav članic Nata na teritoriju Ukrajine je pred in ob razkritju tajnih pogovorov visokih nemških častnikov, govoril nemški kancler Olaf Scholz. Ta je sicer v vse vidnejšem sporu med Nemčijo na eni ter Francijo in Veliko Britanijo na drugi strani.

"Nevarnost ruskega preboja je resnična" Po padcu Avdejevke, ki je od leta 2014 veljala morda celo za najbolj utrjen ukrajinski položaj v Donbasu, se je močno okrepil strah pred ruskim prebojem proti reki Dneper. "Rusi so spremenili svoj modus operandi z operativno razdelitvijo mesta na več območij in zlasti s prvo množično uporabo jadralnih bomb" ugotavlja dokument. Težke in predelane bombe FAB 250, 500 in 1500, opremljene s sodobnimi navigacijskimi sredstvi, ki jih v zadnjem času intenzivno uporablja rusko letalstvo, so namenjene razbijanju in uničevanju utrjenih položajev in betonskih konstrukcij. O tem so nedavno za CNN spregovorili ukrajinski vojaki, ki branijo kraj Krasnogorovka, nekaj kilometrov severno od Avdejevke. Zaradi tono in pol težkih FAB-1500 naj bi doživljali "pravi pekel". Tudi to poročilo, podobno kot je 20. februarja pisal The New York Times, ugotavlja, da je bil umik iz Avdejevke vse prej kot organiziran. Odločitev o umiku naj bi poveljniki sprejeli v naglici, številne enote so ostale obkoljene, tisti, ki jih je uspelo ubežati pred Rusi pa so se rešili "peš", za seboj pa pustili več kosov opreme. Ameriški časnik je poročal, da so Rusi verjetno zajeli več sto ukrajinskih vojakov, po navedbah The Washington Posta pa so utrpeli hude izgube.

"Ukrajinske oborožene sile so pokazale, da nimajo človeških in materialnih zmogljivosti, da bi zadržale sektor fronte, v katerega je napadalec usmeril svoje zmogljivosti," navaja dokument. "Ukrajinski neuspeh v Avdijevki kaže, da Kijev kljub nujni napotitvi 'elitne' brigade – 3. zračno-jurišne brigade Azov ni bil sposoben stabilizirati sektorja fronte." Pripadniki 3. brigade so bili namreč napoteni v Avdejevko v zadnjem trenutku, da bi preprečili obkolitev mesta, nato pa so sami padli v zanko. Končni ruski uspeh ni zagotovljen, ugotavlja poročilo. Ta je predvsem odvisen od strateških, taktičnih in operativnih potez ruskega poveljstva. Rusi bi namreč lahko nadaljevali s trenutno strategijo "grizenja in stresanja" celotne frontne črte, lahko pa bi se odločili za širokopotezni preboj v globino. "Teren za Avdejevko to dopušča". Po mnenju avtorjev analize zahodni viri pogosto "podcenjujejo Ruse", ki so "zelo vešči v ustvarjanju prividov o šibkosti in zavajanju nasprotnika". Gre za del vojaške doktrine prikrivanja, bolj znane kot 'maskirovka'. Ruske sile po dveh letih vojne pokazale svojo sposobnost, da "razvijejo operativno vzdržljivost", ki jim omogoča vodenje "počasne in dolgotrajne vojne, ki temelji na nenehnem izčrpavanju ukrajinske vojske". Zakaj Macron počne, kar počne? Nekateri politični analitiki v Franciji po razkritju ocenjujejo, da je nedavne Macronove najave o možni napotitvi francoskih vojakov v Ukrajino treba razumeti prav v kontekstu težav, opisanih v domnevno razkritih dokumentih. Toda skeptiki opozarjajo, da francoska vojska ni pripravljena na spopad takšnih razsežnosti kot divja v Ukrajini. Zahodne države so namreč dodobra izpraznile svoja skladišča orožja in streliva, nove dobave pa so zaradi dolgoletnega 'zapostavljanja' vojaške industrije zaenkrat še precej počasne, ocenjujejo nekateri strokovnjaki.

