Macron še vedno s sočnimi očali: 'Ščitijo njegovo podobo, ne pa tudi očesa'

Francoski predsednik Emmanuel Macron je že v petek na sestanku v Elizejski palači nosil sončna očala z mordimi odsevnimi stekli. "Nekaj časa jih moram nositi, zato me boste morali trpeti v takšnem stanju," je takrat dejal.

Ko je nagovoril zbrane voditelje na Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu, se zaradi očal ni opravičil niti ni pojasnil, zakaj jih nosi tudi v zaprtih prostorih.

Je pa v petek pojasnil, da jih bo nekaj časa nosil zaradi "manjše težave". Prejšnji teden se je na obisku vojaške baze v južni Franciji pojavil z okrvavljenim očesom. Takrat je dejal, da gre za "popolnoma neškodljivo" in "popolnoma nepomembno" težavo.

"Na to glejte kot nenamerno referenco na 'Eye of the Tiger' (prevod: tigrovo oko) ... Za tiste, ki razumejo namig, je to znak odločnosti," se je pošalil, misleč na legendarno pesem skupine Survivor iz filma Rocky III., v katerem igra Sylvester Stallone.