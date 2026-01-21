Naslovnica
Tujina

Macron še vedno s sočnimi očali: 'Ščitijo njegovo podobo, ne pa tudi očesa'

Davos, 21. 01. 2026 09.42 pred 41 minutami 2 min branja 20

Avtor:
K.H.
Emmanuel Macron s sončnimi očali

Francoski predsednik Macron je med govorom na vrhu v Davosu pritegnil pozornost s svojo ostro kritiko Trumpovih groženj o uvedbi carin evropskim državam, ki nasprotujejo ameriškemu prevzemu Grenlandije. Še bolj pa so zanimanje javnosti pritegnila njegova sončna očala, ki jih že več dni nosi tudi v zaprtih prostorih.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je že v petek na sestanku v Elizejski palači nosil sončna očala z mordimi odsevnimi stekli. "Nekaj časa jih moram nositi, zato me boste morali trpeti v takšnem stanju," je takrat dejal. 

Ko je nagovoril zbrane voditelje na Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu, se zaradi očal ni opravičil niti ni pojasnil, zakaj jih nosi tudi v zaprtih prostorih.

Je pa v petek pojasnil, da jih bo nekaj časa nosil zaradi "manjše težave". Prejšnji teden se je na obisku vojaške baze v južni Franciji pojavil z okrvavljenim očesom. Takrat je dejal, da gre za "popolnoma neškodljivo" in "popolnoma nepomembno" težavo. 

"Na to glejte kot nenamerno referenco na 'Eye of the Tiger' (prevod: tigrovo oko) ... Za tiste, ki razumejo namig, je to znak odločnosti," se je pošalil, misleč na legendarno pesem skupine Survivor iz filma Rocky III., v katerem igra Sylvester Stallone.

Preberi še Modna muha ali kaj drugega: zakaj Macron sestankuje v sončnih očalih?

Zakaj krvavo oko?

Francoski mediji so poročali, da ima očitno Macron subkonjuktivalno krvavitev, kar pomeni, da ima počeno krvno žilico v očesu. Gre za neškodljivo in neboleče stanje, ki ne vpliva na vid. Prav tako ne povzroča trajnih poškodb očesa, saj običajno izgine v dveh tednih. 

Krvavo oko se lahko pojavi, ko oseba močno kihne, kašlja, se dregne v ali močno drgne oko. Za to so bolj dovzetne osebe s sladkorno boleznijo in visokim krvnim tlakom.

Emmanuel Macron s sončnimi očali
Emmanuel Macron s sončnimi očali
FOTO: AP

V tem primeru sicer sončna očala niso potrebna za zaščito vida. Bolj verjetno je, da se oseba za nošenje očal odloči zato, da ne pritegne pozornosti.

"Macron se je za ta slog odločil iz estetskih razlogov, ker je javna osebnost," je za francosko televizijo RTL povedal zdravnik Jimmy Mohamed. Prepričan je, da se je za sončna očala odločil zato, da ne bi podpihoval ugibanj, da je bolan, ter da bi se izognil fotografiranju v takšnem stanju. "Očala sicer ščitijo njegovo podobo, ne pa tudi njegovega očesa," je dodal. 

Vendar pa so sončna očala pritegnila vseeno veliko pozornosti in odprla razpravo na družbenih medijih. Macrona se je zaradi očal prijel tudi vzdevek "kéké", kar bi lahko prevedli kot "važič, bahač". Nekateri pa ga primerjajo s "kiborgom" in holivudskim igralcem Tomom Cruisom, ki je v filmu Top Gun iz leta 1986 nosil podobna pilotska očala. 

emmanuel macron davos sončna očala

bibaleze
