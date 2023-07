Macrona izžvižgali na praznovanju padca Bastilje

Francija je obeležila svoj največji praznik, praznovanje padca Bastilje pa je zaradi nedavnih nemirov potekalo pod strogimi varnostnimi ukrepi. Ob prepovedi pirotehnike so lahko le uradni ognjemeti razsvetljevali nebo nad razdeljeno Francijo, v središču Pariza je pred tem potekala močno zastražena parada, med katero so predsednika Emmanuela Macrona tudi izžvižgali. Za varnost je skrbelo 130 tisoč policistov in žandarjev, v pripravljenosti je bilo 40 tisoč gasilcev.

Letošnje slovesnosti ob največjem francoskem državnem prazniku so potekale v še kako občutljivem času za predsednika Macrona, ki se je še pred kratkim soočal z enimi najhujših nemirov v zadnjih 20 letih. Dejstvo je, da v napetosti polnem ozračju praznovanje za Macrona ni bilo sproščeno. Najprej je namreč požel neodobrovanje, medtem ko se je vozil na vojaškem vozilu a to ni pokvarilo slovesnega vzdušja ali zdesetkalo nacionalnega ponosa. A v senci vsega pompa, grandioznega ognjemeta okoli Eifflovega stolpa in veličastnega preleta vojaških letal nad Slavolokom zmage, so bili v stanju visoke pripravljenosti policisti, žandarji, gasilci, da bi odločno ukrepali ob izbruhu morebitnih nemirov. Francija ob slovesnostih na dan Bastilje večkrat na ogled postavi svoje mednarodne partnerice. Letos je ob številnih kritikah Macron pel slavospeve Indiji. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke "Indiji stojimo ob strani, skupaj sodelujemo, da bi dosegli naše skupne cilje," je poudaril. Pa naj gre za klimatske spremembe ali gradnjo miru v Evropi, ki se sooča z vojno, je dodal Macron. Kot kaže pa se je v lastni državi na praznik svobode, enakosti in bratstva izognil nemirom, ki sicer na dan Bastilje niso nobena redkost.