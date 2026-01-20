Macronova sporočila Trumpu: Ne razumem, kaj počneš na Grenlandiji

"Od predsednika Macrona za predsednika Trumpa," je sporočilo, ki ga je Trump prejel ob 17. uri, začel Macron.

"Prijatelj moj, popolnoma se strinjava glede Sirije, glede Irana lahko narediva velike stvari. Ne razumem, kaj počeš na Grenlandiji," je Macron zapisal v prvem delu sporočila in Trumpu predlagal, da skupaj poskušata narediti 'velike stvari'. Macron ima dva predloga: prvi je, da organizira srečanje skupine G7 po Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu v četrtek zvečer v Parizu. "Ob robu srečanja lahko povabim Ukrajince, Dance, Sirce in Ruse."

Za drugo možnost pa Macron predlaga, da se Trump pred odhodom v ZDA v četrtek ustavi pri njem na večerji v Parizu.

Za CNN je vir blizu Macrona potrdil, da so sporočila pristna.