Tujina

Macronova sporočila Trumpu: Ne razumem, kaj počneš na Grenlandiji

Pariz, 20. 01. 2026 09.36 pred 1 uro 2 min branja 158

Avtor:
N.L.
Macronova sporočila Trumpu

Ameriški predsednik Donald Trump je objavil sporočila, ki mu jih je poslal francoski predsednik Emmanuel Macron. "Prijatelj moj, ne razumem, kaj počneš na Grenlandiji," je Trumpu napisal Macron in se mu ponudil, da organizira večerjo v Parizu. Sporočila hvale naj bi Trumpu poslal tudi generalni sekretar zveze Nato. Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social objavil tudi fotomontažo in ilustracijo, na katerih je videti zastavo ZDA na Grenlandiji.

"Od predsednika Macrona za predsednika Trumpa," je sporočilo, ki ga je Trump prejel ob 17. uri, začel Macron.

"Prijatelj moj, popolnoma se strinjava glede Sirije, glede Irana lahko narediva velike stvari. Ne razumem, kaj počeš na Grenlandiji," je Macron zapisal v prvem delu sporočila in Trumpu predlagal, da skupaj poskušata narediti 'velike stvari'. Macron ima dva predloga: prvi je, da organizira srečanje skupine G7 po Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu v četrtek zvečer v Parizu. "Ob robu srečanja lahko povabim Ukrajince, Dance, Sirce in Ruse."

Za drugo možnost pa Macron predlaga, da se Trump pred odhodom v ZDA v četrtek ustavi pri njem na večerji v Parizu.

Za CNN je vir blizu Macrona potrdil, da so sporočila pristna.

Macron vabi Trumpa v Pariz.
Macron vabi Trumpa v Pariz.
FOTO: AP

Macron srečanje v Evropi predlaga ob robu Svetovnega gospodarskega foruma v Davosu v Švici, ki poteka v teh dneh. Srečanja se bo udeležil tudi Trump, Macron pa očitno želi ob napetih geopolitičnih razmerah glede Grenlandije izkoristiti Trumpov čas v Evropi.

Preberi še Davos 2026: Trump, vojna za novi red in svet pod algoritmi

Pisal naj bi mu tudi Rutte

Trump je kmalu po objavi sporočil, ki mu jih je poslal Macron, objavil še sporočila generalnega sekretarja Nata Marka Rutteja. "Predsednik, dragi Trump - kar si dosegel danes v Siriji, je neverjetno. Svoje medijske nastope v Davosu bom izkoristil, da poudarim tvoje delo tam, v Gazi in v Ukrajini," naj bi mu napisal Rutte in poudaril, da je zavezan iskanju rešitev za Grenlandijo. "Komaj čakam, da vas vidim. Vaš, Rutte." Kdaj naj bi Rutte sporočilo poslal Trumpu, iz objave ni razvidno. Ali je sporočilo s takšno vsebino Rutte res poslal Trumpu, še ni potrjeno.

Objavil sliki z ameriško zastavo na Grenlandiji

Ena od objavljenih slik je po poročanju britanskega BBC prirejena fotografija iz avgusta 2025, ko so evropski voditelji obiskali Washington zaradi telefonskega pogovora ameriškega predsednika z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom.

Prirejena fotografija, ki jo je objavil Trump
Prirejena fotografija, ki jo je objavil Trump
FOTO: Truth Social

Na fotomontaži je tabla z zemljevidom spremenjena tako, da ameriška zastava pokriva Severno Ameriko, Kanado in Grenlandijo. Na originalni fotografiji je na tabli videti frontno črto v Ukrajini, navaja STA.

Trumpova fotografija ameriške zastave na Grenlandiji
Trumpova fotografija ameriške zastave na Grenlandiji
FOTO: Truth Social

Druga je ilustracija, ki prikazuje Trumpa, kako v pusti pokrajini z nekaj snega in gorami postavlja veliko ameriško zastavo, ob njem pa sta ameriški državni sekretar Marco Rubio in podpredsednik JD Vance. V ospredju slike je napis Grenlandija - ozemlje ZDA, ustanovljeno leta 2026.

Donald Trump Emmanuel Macron Grenlandija ZDA Francija zasebna sporočila

Hišne preiskave zaradi izsiljevanja

12 ljudi ima več premoženja kot štiri milijarde drugih

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI158

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Perrun
20. 01. 2026 11.15
Kako nizkoten in podel moras biti da objavljas zasebna sporocila. Tip je totalno nemoralen in brez ene vrednote. Ni cudno, da ga desničarji obožujejo.
Odgovori
0 0
aljoteam
20. 01. 2026 11.13
"Prijatelj moj, popolnoma se strinjava glede Sirije, glede Irana lahko narediva velike stvari" Ta Macron je tudi norec, kakšen Napoleonov kompleks. Vmešavanja v suverene države (Sirija, Iran), to je ta Evropska Unija s katero ne delimo njihovih kolonialističnih vrednot. Kolonialisti so preobleki vočjo kožo v ovčjo, ampak spodaj so še vedno volkovi. Fuj res.
Odgovori
-1
1 2
a res je
20. 01. 2026 11.14
Saj bodo drugi umirali ne onadva.
Odgovori
-1
0 1
BBcc
20. 01. 2026 11.15
Putin je v Ukrajini. Američani kontra. Venezuela, Iran. Domino efekt.
Odgovori
0 0
medŠihtom
20. 01. 2026 11.13
hecno se sliši ko prevajaš svetovni jezik, v jezik hlapcev in dekel. hahahaha.
Odgovori
-1
0 1
a res je
20. 01. 2026 11.15
Ja, malo je držav z dvema milijonoma prebivalstva, ki imajo svoj jezik, svojo kulturo, svojo državo... Lahko se skriješ v luknjo.
Odgovori
0 0
myomy
20. 01. 2026 11.12
Na začetku tega tisočletja, ko je Slovenija še bila samostojna in suverena sem predlagal, da bi se morali namesto z EU povezati s Kitajsko. V določenem trenutku so nam Kitajci celo sami ponudili takšno sodelovanje, pa so jih naši politični butli zavrnili. Danes bi bili na varni strani, gospodarsko bi prehiteli celo Nemčijo, Piranski zaliv bi bil pa še vedno naš. Da ne govorim o avtocestah, hitrih železnicah, električnih avtomobilih, novih stanovanjih ...
Odgovori
0 0
ivan res grozni
20. 01. 2026 11.15
Danes bi bili samo kitajski satelit in nič drugega!
Odgovori
0 0
myomy
20. 01. 2026 11.15
Tito je bil kot kaže prvi in edini, ki je znal zelo dobro izkoristiti geostrateško prednost Slovenije, oz. Jugoslavije. To je pravzaprav edina prednost, ki jo ima Slovenija pred Avstrijo, Češko, Madžarsko in ostalimi.
Odgovori
0 0
Gram
20. 01. 2026 11.12
Slinavci, le kaj bi mu Micron lahko pomagal pri Iranu in Siriji?! Naj se ne šopiri, Iran je testno lansisal novo balistično raketo dosega 10.000 km, "iranski " Orešnik. Sicer pa Evropa tako ali tako nima več orožja, ker ga je namenila "projektu" Ukrajina. Brez diplomacije, samo vojaško hujskanje proti Rusiji. Bedniki, kam so nas pripeljali.
Odgovori
+1
1 0
biggie33
20. 01. 2026 11.15
Medtem so se Britanci pred kratkim pohvalili, da razvijajo raketo z dosegom 500km..
Odgovori
0 0
royayers
20. 01. 2026 11.11
Ekipa iz trstenjakove se naprej podpira Trumpa, ljub temu, da je sovraznik st.1. Lepo, res.
Odgovori
0 0
PIKAPOLONICA1994
20. 01. 2026 11.11
dober scenario za ubogo rajo...
Odgovori
0 0
Dragica Cegler
20. 01. 2026 11.10
Nadaljujem.Ce bi imeli vsaj kanček pameti bi se izpogajali za primerno vsoto,ker tudi danska in z njo EU ni imela nič od Grenlandije,samo stroške.Tako pa bodo ostali brez miljard in brez Grenlandije.Kot se je zgodilo z Ukrajino.Samo besedičenje in bevskanje ,nazadnje pa metanje miljard,ki ne bodo nikoli vrnjene,Ukrajina pa bo v večini ruska.Bravo brezvretenčarji.Namwsto,da ste tiho in ne bevskate tam ,kjer veste da nimate šans,nad peljete bolj in bolj v bedo.Glavno,da imamo vojsko migrantov ki nikoli ne bodo delali in milijone nvo jev.,ki jih poleg vsega plačujemo delavci.
Odgovori
+1
2 1
Rudar
20. 01. 2026 11.13
Dragica, pej rajši v kuhno pogledat, da se kej ne zažge. Te tvoje neumnosti so će dogočasne.
Odgovori
-1
0 1
chetnik voivode
20. 01. 2026 11.14
@rudar, raje se pri doHtarju naroći
Odgovori
0 0
JAZsemTI
20. 01. 2026 11.07
Patološki narcis Donald Trump se hoče v zgodovino zapisati kot prezident, ki je povečal teritorij USA😏
Odgovori
+2
3 1
Stajerc22
20. 01. 2026 11.07
Medtem je Zelenski se vedno predsednik Ukrajine, pa ceprav mi je ze zdavnaj potekel mandat. Demokracija...
Odgovori
+3
3 0
Houdre
20. 01. 2026 11.07
Baba….pejt za šporget
Odgovori
+1
2 1
zvoneti
20. 01. 2026 11.06
Bilo bi za EU zelo koristno, da nekdo Rutteja potegne iz globin Krmpove riti. Sramota, ogabno, uf...
Odgovori
+1
1 0
Matic321321
20. 01. 2026 11.06
On tudi ne razume zakaj se že vsa ta leta premalo vlaga v NATO pa gospa makaron nič niste storili glede tega.
Odgovori
0 0
Celjan78
20. 01. 2026 11.10
Zakaj ga nagovarjaš (Macrona)....on ne bo bral tega prispevka in tvojega komentarja.
Odgovori
+1
1 0
medusa
20. 01. 2026 11.06
Sluzko šlata Trumpa , a ta alergičen na dotike ... Naš kakonja taktično iz daljave...
Odgovori
-1
0 1
chetnik voivode
20. 01. 2026 11.11
si spet na..k..a, 🐏
Odgovori
-1
0 1
Stajerc22
20. 01. 2026 11.05
A da jih Danci okupirajo je pa OK?
Odgovori
+0
1 1
Presrani
20. 01. 2026 11.04
Mi ,ki bomo volili mi socialci in Robija smo pripravljeni.
Odgovori
-1
0 1
Dragica Cegler
20. 01. 2026 11.03
Ko bodo tile kekci razumeli vsaj delček bo Tramp že na grenlandiji in rada bi videla te brezjanske.ke,jako ga bodo pregnali?S 30 Timi vojaki?Da dol padeš.
Odgovori
+3
4 1
Greznica
20. 01. 2026 11.05
ne pljuvaj v lastno skledo, Dragi!
Odgovori
-1
1 2
BARK
20. 01. 2026 11.06
ti škoda da tle pametuješ o vojski...pejt kuhat pa sesat pa se drž tistega kamor spadaš.... v kuhno
Odgovori
+2
3 1
chetnik voivode
20. 01. 2026 11.09
malo spoštovanja do gospe ceglar, fanta 😀
Odgovori
-1
0 1
ZLATKO JAKLIN
20. 01. 2026 11.03
V zadnjem tednu se nič več ne govori o Ukrajini, o Venezueli, O Palestini ni ne duha ne sluha....zakaj že? Počakajmo še nekaj časa, da vidimo, kakšno svinjarijo bodo "svetovni policaji" zakuhali na Arabskem polotoku - Iran. Na Grenland pa bo poslal desant helikopterjev, nekaj sto pripadnikov marincev, ki bodo zgolj zapičili zastavo ZDA in s tem postali največji imperialisti in kolonisti. ZDA in IZRAEL = največje zlo!!
Odgovori
0 0
Kimberley Echo
20. 01. 2026 11.02
Kaj je zdaj s tistima 2 Slovencema, ki še nista odpotovala na Grenland? Takoj ko je Trump rekel, da bo tistim državam, ki pošiljajo tja vojake dal 25% carine, so si kot kaže premislili. Nekaj podobnega pa se dogaja tudi Nemcem, ki so po parih dnevih šli domov. Je takšna omahljivost EU in evropskega dela NATO pričakovana? Tudi Kanada več ali manj molči.
Odgovori
0 0
bibaleze
