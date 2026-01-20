Macronova sporočila Trumpu: Ne razumem, kaj počneš na Grenlandiji

"Od predsednika Macrona za predsednika Trumpa," je sporočilo, ki ga je Trump prejel ob 17. uri, začel Macron.
"Prijatelj moj, popolnoma se strinjava glede Sirije, glede Irana lahko narediva velike stvari. Ne razumem, kaj počeš na Grenlandiji," je Macron zapisal v prvem delu sporočila in Trumpu predlagal, da skupaj poskušata narediti 'velike stvari'. Macron ima dva predloga: prvi je, da organizira srečanje skupine G7 po Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu v četrtek zvečer v Parizu. "Ob robu srečanja lahko povabim Ukrajince, Dance, Sirce in Ruse."
Za drugo možnost pa Macron predlaga, da se Trump pred odhodom v ZDA v četrtek ustavi pri njem na večerji v Parizu.
Za CNN je vir blizu Macrona potrdil, da so sporočila pristna.
Macron srečanje v Evropi predlaga ob robu Svetovnega gospodarskega foruma v Davosu v Švici, ki poteka v teh dneh. Srečanja se bo udeležil tudi Trump, Macron pa očitno želi ob napetih geopolitičnih razmerah glede Grenlandije izkoristiti Trumpov čas v Evropi.
Pisal naj bi mu tudi Rutte
Trump je kmalu po objavi sporočil, ki mu jih je poslal Macron, objavil še sporočila generalnega sekretarja Nata Marka Rutteja. "Predsednik, dragi Trump - kar si dosegel danes v Siriji, je neverjetno. Svoje medijske nastope v Davosu bom izkoristil, da poudarim tvoje delo tam, v Gazi in v Ukrajini," naj bi mu napisal Rutte in poudaril, da je zavezan iskanju rešitev za Grenlandijo. "Komaj čakam, da vas vidim. Vaš, Rutte." Kdaj naj bi Rutte sporočilo poslal Trumpu, iz objave ni razvidno. Ali je sporočilo s takšno vsebino Rutte res poslal Trumpu, še ni potrjeno.
Objavil sliki z ameriško zastavo na Grenlandiji
Ena od objavljenih slik je po poročanju britanskega BBC prirejena fotografija iz avgusta 2025, ko so evropski voditelji obiskali Washington zaradi telefonskega pogovora ameriškega predsednika z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom.
Na fotomontaži je tabla z zemljevidom spremenjena tako, da ameriška zastava pokriva Severno Ameriko, Kanado in Grenlandijo. Na originalni fotografiji je na tabli videti frontno črto v Ukrajini, navaja STA.
Druga je ilustracija, ki prikazuje Trumpa, kako v pusti pokrajini z nekaj snega in gorami postavlja veliko ameriško zastavo, ob njem pa sta ameriški državni sekretar Marco Rubio in podpredsednik JD Vance. V ospredju slike je napis Grenlandija - ozemlje ZDA, ustanovljeno leta 2026.
