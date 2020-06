43-letnik star znanec policije, kot osumljenca ga je po izginotju preiskovala portugalska policija

Nemška policija je včeraj javnosti razkrila, da so 43-letnega Nemca, ki prestaja večletno zaporno kazen zaradi dveh spolnih napadov, obtožili umora deklice. Gre za najmočnejšega osumljenca, ki ga je imela policija v 13 letih od izginotja. Nemški preiskovalni organi naj bi imeli močne posredne dokaze zoper osumljenega, ki naj bi ugrabitev in umor Madeleine pred leti celo priznal v nekem baru.

Na dan prihaja vse več informacij o osumljenem. Brueckner je bil lani v Nemčiji spoznan za krivega posilstva 72-letne Američanke v Praia da Luzu na Portugalskem. Posilstvo se je zgodilo leta 2005 – dve leti, preden je deklica Madeleine izginila na istem območju, poroča Guardian. 43-letnik je bil v preteklosti obsojen zaradi več kaznivih dejanj: zoper otroke, tatvine in preprodaje drog. Prva obtožba zaradi spolne zlorabe otrok ga je doletela v Nemčiji že leta 1994, ko je bil še v najstniških letih. Zatem se je preselil na Portugalsko in živel v Praia da Luzu vse do leta 2007. V tem času je opravljal različne začasne službe v gostinstvu in hotelirstvu. Ob tem pa naj bi tudi vlamljal v hotelske sobe in apartmaje.

Le nekaj mesecev po izginotju Madeleine je portugalska policija v povezavi s tem primerom preiskovala tudi Bruecknerja, poroča britanski Telegraph, a so ga tamkajšnji detektivi izločili kot možnega osumljenca. Namesto tega se je portugalska policija osredotočala na starše Madeleine in poskušala dokazati, da so deklico ubili v apartmaju ter to poskušali prikriti.