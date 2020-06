Policija bo preiskala vodnjake v bližini hiše, ki jo je najemal osumljenec Christian Brueckner

Tako britanska, portugalska kot nemška policija so ob tem izdale poziv javnosti za kakršnekoli informacije o 43-letniku. V zadnjih dneh so sicer v več evropskih državah znova začeli preiskovati več let stare primere izginotij in umorov otrok ter najstnikov, ki bi bili lahko povezani prav z Bruecknerjem.

Ta je na Portugalskem živel kar 12 let, v tem času pa je najemal tudi hišo v okolici Praia da Luz, od koder je tudi izginila Madeleine.

Odvetnik, ki zastopa Bruecknerja, je po poročanju Sky News dejal, da 43-letni osumljenec ne sodeluje s policijo oziroma, da na njihova vprašanje v povezavi z izginotjem Madeleine ne bo odgovarjal, češ da je naloga tožilcev, da dokažejo, da je vpleten v izginotje.

Prejšnji teden je nemški tožilec Hans Christian Wolters za Sky News dejal, da vsi dokazi kažejo na to, da Madeleine ni več živa. Ob tem je sicer dodal, da za zdaj še nimajo dovolj trdnih dokazov, da osumljenca pripeljejo pred sodnika. "Po vseh dokazih in informacijah, ki jih imamo, je deklica mrtva. Nimamo nobenih informacij, da je še živa."