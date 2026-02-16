Madura naj bi zajeli tudi s pomočjo modela umetne inteligence Claude

Uporaba Clauda je potekala v okviru partnerstva Anthropica z družbo za podatke Palantir Technologies, čigar orodja pogosto uporabljajo ministrstvo za obrambo in zvezni organi pregona, so za Wall Street Journal povedali neimenovani viri.

Tiskovni predstavnik podjetja Anthropic je za časnik izjavil, da ne morejo komentirati, ali je bil Claude ali kateri koli drug model umetne inteligence uporabljen za kakršno koli konkretno operacijo.

"Vsaka uporaba Clauda - bodisi v zasebnem sektorju bodisi v vladi - mora biti v skladu z našimi smernicami za uporabo, ki urejajo, kako se Claude lahko uporablja," je dejal in dodal, da se Anthropic zavzema za uporabo najsodobnejše umetne inteligence v podporo nacionalni varnosti ZDA.