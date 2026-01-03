Madura so odpeljali, kaos ostaja: nevarna tranzicija Venezuele

Venezuela se je znašla na prelomnici. Madura bodo najbolj pogrešali vsi, za katere je kaos pomenil privilegij. In teh ni malo, čeprav predstavljajo ozko plast družbe. Generali, poveljniki in šefi služb, ki so pod Madurovim okriljem postali gospodarji uvoza, goriva, hrane in tihotapskih poti. Ministri, guvernerji, direktorji državnih podjetij, posredniki in boliburguesía. Za njih so bili njegovi izpadi, teatralni govori in nenehne krize koristni – v kaosu se lažje skriva plen. Ne smemo pozabiti niti trde ideološke baze, ki je v njem videla simbol upora proti ZDA in imperializmu. Ta del prebivalstva ni živel bolje, a je v njegovih ekscesih prepoznal identiteto in občutek pripadnosti. Njegov padec bodo doživeli kot poraz zgodbe, ne nujno človeka.

Nicolas Maduro FOTO: AP

Pogrešali ga bodo tudi zunanji zavezniki in posredniki, ki so z njim sklepali posle v sivih conah: z nafto, zlatom, orožjem, drogami ali politično podporo. Maduro je bil predvidljivo nepredvidljiv partner – pripravljen sklepati dogovore brez vprašanj, če so pomagali ohranjati oblast.

Še najmanj ga bodo pogrešali tisti, ki jih je njegov režim pahnil v hudo revščino

Madurova vladavina je za venezuelsko gospodarstvo pomenila sistematičen zlom. Država z največjimi potrjenimi zalogami nafte na svetu je zdrsnila v hiperinflacijo, razpad proizvodnje in kronično pomanjkanje osnovnih dobrin. Nafta – nekdaj temelj blaginje – je zaradi korupcije, političnega kadrovanja in sankcij postala vir izčrpavanja, ne razvoja. Minimalna plača je zdrsnila na približno en dolar na mesec, medtem ko osnovna košarica hrane presega 500 dolarjev. Varčevanje je izginilo, valuta se je sesula, milijoni ljudi so preživeli le še s pomočjo nakazil sorodnikov iz tujine. Država je formalno obstajala, a ekonomsko ni več delovala. Za povprečnega Venezuelca so te številke pomenile vsakodnevno ponižanje. Hrana, zdravila, elektrika in voda niso bili več samoumevni, temveč stalna negotovost. Bolnišnice so operacije izvajale brez elektrike, zdravniki brez osnovnih sredstev, bolniki so prinašali lastna zdravila – če so jih sploh lahko našli in zanje plačali. Družba se je razslojila na majhno elito, ki je imela dostop do dolarjev, uvoza in zaščite oblasti, ter večino, ki je živela v preživetvenem načinu. Posledica ni bila le revščina, temveč razpad družbenega tkiva: več kot sedem milijonov ljudi je zapustilo državo, družine so se raztrgale, prihodnost pa je postala kolektivno vprašanje bega, ne razvoja. A Madurov odhod ni čarobna paličica, kot je za kolumbijski Blu Radio poudaril Txomin Las Heras Leizaola, raziskovalec z Opazovalnice za Venezuelo na Univerzi Rosario. To, da so ZDA napadle venezuelske cilje in odpeljale Madura, ga ni presenetilo. Očitno so ZDA sklenile prestopiti rdečo črto in izvesti neposredno akcijo proti venezuelskemu režimu, vendar brez formalne vojaške invazije na državo.

Vakuum oblasti in boj za nadzor institucij

Ključno vprašanje trenutka pa je, kdo bo po Madurovem zajetju prevzel oblast. Po besedah Las Herasa se Venezuela sooča z vakuumom oblasti, ki se lahko razplete v več smeri. "V naslednjih urah bo jasno, kdo bo dejansko prevzel oblast. Po ustavi bi jo morala prevzeti podpredsednica Delcy Rodríguez, vendar ni jasno, ali se bo to res zgodilo ali pa bomo priča kakšni drugi rešitvi – morda vojaški hunti ali drugi začasni strukturi," je pojasnil. Ob tem je poudaril, da kljub zajetju predsednika ni prišlo do ameriške vojaške okupacije. "ZDA so izvedle zračni napad in izvlečenje, ne pa zasedbe ozemlja," je dejal. Zato bodo nadaljnji dogodki v veliki meri odvisni od odziva venezuelskih oboroženih sil, preostanka čavističnega aparata v državi in reakcije prebivalstva. "Odziv ljudi bo ključen za razumevanje, kam se bo situacija razvila," je dodal. Največje tveganje je vakuum. Maduro je bil steber sistema. Njegova odstranitev ne pomeni samodejnega razpada režima. Če se vojska in varnostni aparat ne preoblikujeta ali razdelita, lahko oblast prevzame prehodna hunta, začasna kolektivna struktura ali celo notranji naslednik iz istega kroga. Najslabši scenarij je razpad nadzora nad ozemljem in tekmovanje frakcij. Las Heras meni, da je nadaljevanje obstoječega stanja malo verjetno. "Če so Madura aretirali in odpeljali iz države, ne verjamem, da bodo stvari pustili takšne, kot so, in dovolili, da oblast ohrani nekdo iz iste linije," je dejal. Po njegovem logika posredovanja kaže na širšo razgradnjo režima. "Če so šli tako daleč, je logično sklepati, da bodo poskušali doseči celovit politični preobrat v Venezueli," je poudaril, ob tem pa opozoril, da podrobnosti operacije in morebitna notranja pomoč še niso znane. Ni izključil niti sodelovanja delov režima pri Madurinem padcu, vendar je poudaril, da gre za hipotezo, ki jo bo treba potrditi.

Humanitarna in migracijska kriza v Srednji Ameriki ne bosta izginili čez noč. FOTO: Shutterstock

Obnova temeljev: pripravljeni na Venezuelo po Maduru?

A zdi se, da ima opozicija prvič po dolgem času realno priložnost, a tudi največjo odgovornost. Če bo nastopila razdrobljeno, maščevalno ali brez jasnega načrta, lahko izgubi legitimnost v nekaj mesecih. Ljudje ne bodo nagradili simbolnih zmag – pričakujejo hrano, elektriko, zdravila in varnost. Če tega ne bo, se bo nostalgija po močnem redu hitro vrnila. Če se venezuelska opozicija zavihti na oblast, bo imela priložnost dokazati, da je bila na svojo priložnost pripravljena. Navsezadnje, konec Madura, čeprav ne ravno pričakovan za točno današnji dan, ni presenečenje. O njegovi neizbežnosti se je v mednarodnih analizah, finančnih krogih in diplomatskih ocenah pisalo že mesece, ponekod celo leta. In dejansko se je nekakšna priprava zadnja leta odvijala na več ravneh hkrati. Civilna družba je vzpostavila vzporedne strukture zaupanja, koordinacije in nadzora, opozicija pa je z gradnjo legitimnosti, od primarnih volitev do zaščite volilnih zapisnikov, ustvarila realno alternativo oblasti. Mednarodni akterji so to prepoznali. A izziv ni lahek. Vprašanje je, kako popraviti državo, ki je bila sistematično izpraznjena. Venezuela ne potrebuje zgolj politične menjave, temveč obnovo institucij od temeljev. Pravosodje bo treba depolitizirati in očistiti kriminalnih mrež, vojsko vrniti v ustavni okvir, državno upravo pa znova povezati z javnim interesom. Največji izziv bo obnova zaupanja – med državljani, med državo in družbo ter med Venezuelo in svetom. Gospodarska obnova bo hitra le na videz. Res je, da ima Venezuela izjemne naravne vire in globalno diasporo, pripravljeno sodelovati pri obnovi, vendar bo dolgoročni uspeh odvisen od jasnih pravil, pravne varnosti in preglednosti. Brez tega obstaja tveganje, da bi država iz avtoritarnega klientelizma zdrsnila v oligarhični kapitalizem. Zato se že zdaj poudarja pomen fazne tranzicije: najprej stabilizacija, nato institucionalna reforma in šele nato obsežnejša privatizacija ter tuje naložbe. Zdaj se torej začenja težji del: dokazati, da konec avtoritarizma ni zgolj epilog neke krize, temveč začetek stabilne, demokratične in regionalno konstruktivne prihodnosti.

Osnovna košarica hrane v Venezueli presega 500 dolarjev. FOTO: Shutterstock

Vloga ZDA in vprašanje pravične kazni kot temelja stabilne prihodnosti

Veliko vlogo bodo odigrale ZDA, v neki meri tudi druge regionalne sile. Sankcije se lahko hitro omilijo, a le ob verodostojnem prehodu. Hkrati bo mednarodna pomoč pogojena, pričakovati je, da bo zahtevala preglednost, nadzor nad nafto, reformo institucij. Morda še večje vprašanje pa je, kako doseči, da bo pravično razdeljena. Humanitarna in migracijska kriza ne bo izginila čez noč. Tudi v najboljšem scenariju se milijoni izseljenih ne bodo takoj vrnili. Če sploh, kajti pot okrevanja ne bo ne enostavna ne hitra. In še grenka češnja na torti. Državo čaka boleča dilema: koliko pravice in koliko pragmatizma. Popolna kaznovalna logika lahko sproži odpor starih struktur; popolna amnestija pa razjezi žrtve. Brez premišljenega ravnotežja pa ni sprave in ni stabilnosti. Brez stabilnosti pa ni napredka, ne gospodarskega in ne družbenega – lekcija, ki jo je na lastni koži izkusilo že veliko držav.

Regionalni potres in potencialni udarec za narkokralje?

Vpliv padca Madura bo sicer segel daleč preko venezuelskih meja. Za Latinsko Ameriko pomeni konec enega najmočnejših simbolov postsocialističnega avtoritarizma v regiji. Države, ki so se politično ali finančno navezovale na venezuelski model, bodo morale redefinirati svoje pozicije. Hkrati se bo zmanjšal pritisk migracijskih tokov, ki so v zadnjem desetletju destabilizirali sosednje države, zlasti Kolumbijo, Peru in Brazilijo. Na širši geopolitični ravni padec Madura slabi mreže mednarodnega kriminala, povezane z narkotrgovino, nezakonitim rudarjenjem in pranjem denarja, kar ima neposreden varnostni učinek za Karibe in sever Južne Amerike. Prav tako pomeni izgubo strateške točke za zunanje akterje, ki so Venezuelo uporabljali kot vzvod proti zahodnim interesom v regiji.

Revščina v Venezueli FOTO: AP