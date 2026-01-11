Maduro iz zapora sporočil: Dobro sva. Ostajam borec

"Odvetniki so nam povedali, da sta močna in da ne smemo biti žalostni," je po poročanju tujih medijev v soboto dejal Nicolas Maduro Guerra, sin ugrabljenega venezuelskega predsednika Nicolasa Madura. Oče mu je namreč, kot piše portal Ap7am, prek odvetnikov poslal sporočilo, da sta s soprogo Cilio Flores dobro ter da ostaja odločen. "Ostajam borec," je očetove besede citiral Maduro Guerra. Kot je dodal, ostajata vlada in njeni podporniki enotni: "Moč čavizma je v enotnosti. Karkoli se zgodi, moramo držati skupaj."

Nicolas Maduro FOTO: Profimedia

Delcy Rodriguez, ki je po zajetju predsednika prevzela predsedniške posle, je v soboto obljubila, da bo zagotovila vrnitev Madura in njegove žene: "Niti minute ne bom počivala, dokler ne dosežemo tega. Pred enim letom sva z Madurom prisegla na začetku njegovega tretjega mandata, danes, leto dni kasneje, pa prisegamo na njegovo svobodo." Na dogodku v zvezni državi Miranda je Rodriguezova še dejala, da ni nobene negotovosti glede vodstva ali programa vladanja Venezuele. "Na oblasti je venezuelsko ljudstvo in vlada predsednika Nicolasa Madura ostaja," je sporočila. Ob tem je pozvala k enotnosti, ki bo po njenih besedah zagotovila mir, stabilnost in prihodnost države.

Maduro in njegova žena se po napadu ameriških sil na venezuelsko prestolnico Caracas 3. januarja in njunem zajetju trenutno nahajata v zaporu v Združenih državah. Slednje so venezuelskega voditelja sprva obtoževale, da je vodja mamilarske združbe, znane kot Cartel de los Soles, a so obtožnico kasneje spremenili in opustili to ključno in kontroverzno obtožbo Trumpove administracije. Kaže namreč, da kartel v resnici sploh ni obstajal. Tožilstvo sicer Madura še vedno obtožuje sodelovanja v zaroti za preprodajo drog. Revidirana obtožnica tako zdaj omenja le "sistem pokroviteljstva" in "kulturo korupcije", ki jo poganja denar od drog.

Madurova vladavina je sicer za venezuelsko gospodarstvo pomenila sistematičen zlom. Država z največjimi potrjenimi zalogami nafte na svetu je zdrsnila v hiperinflacijo, razpad proizvodnje in kronično pomanjkanje osnovnih dobrin. Nafta – nekdaj temelj blaginje – je zaradi korupcije, političnega kadrovanja in sankcij postala vir izčrpavanja, ne razvoja. Minimalna plača je zdrsnila na približno en dolar na mesec, medtem ko osnovna košarica hrane presega 500 dolarjev. Varčevanje je izginilo, valuta se je sesula, milijoni ljudi so preživeli le še s pomočjo nakazil sorodnikov iz tujine.

Trump zaščitil prihodke od prodaje venezuelske nafte pred sodnimi postopki

Predsednik ZDA Donald Trump je v petek podpisal izvršni ukaz za zaščito prihodkov od prodaje venezuelske nafte pred zasegom in sodnimi postopki oziroma izvršbami, je sporočila Bela hiša. "Predsednik Trump preprečuje zaseg prihodkov od venezuelske nafte, ki bi lahko ogrozil ključna prizadevanja ZDA za zagotovitev gospodarske in politične stabilnosti v Venezueli," so med drugim sporočili. "Ljubim venezuelsko ljudstvo in jih že ponovno bogatim ter varujem Venezuelo. Čestitke vsem, ki so to omogočili," pa je na svojem družbenem omrežju Truth Social objavil Trump, potem ko je podpisal ukaz, ki v teoriji pomeni, da posamezniki ali podjetja ne bodo dobili dostopa do sredstev od prodaje nafte s tožbami na sodiščih.