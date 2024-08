Maduro Muska obtožil spodbujanja sovraštva, blokiral dostop do X

Spor med venezuelskim predsednikom Nicolasom Madurom in Elonom Muskom je pripeljal do desetdnevne blokade dostopa do družbenega omrežja X. Maduro namreč trdi, da Musk na družbenem omrežju spodbuja sovraštvo zoper njega, njegovi nasprotniki pa ga uporabljajo za ustvarjanje političnih nemirov.