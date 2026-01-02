Maduro odprt za pogovore z ZDA 'kjer koli in kadar koli'

Potem ko se je v zadnjih tednih okrepil pritisk na njegovo vlado, je venezuelski predsednik Nicolas Maduro v četrtek dejal, da je pripravljen na pogovore z ZDA o boju proti trgovini z mamili in nafti. V pogovoru za državno televizijo je poudaril, da je pripravljen na dialog z Washingtonom "kjer koli in kadar koli".
Ob tem se je izognil vprašanju o izjavi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da so ZDA napadle pristaniški objekt v Venezueli, kar naj bi bil prvi tovrstni napad na ozemlju države, domnevno izveden s strani Cie. Na neposredno vprašanje je Maduro odgovoril: "To je nekaj, o čemer se lahko pogovorimo čez nekaj dni."
Pristanišče naj bi po trditvah Trumpa uporabljali karteli. Ameriške sile sicer že tri mesece napadajo plovila, za katera sumijo, da tihotapijo mamila prek Karibov in vzhodnega Pacifika, Madura pa obtožujejo vodenja "narkokartela".
'Resni pogovori z dejstvi v rokah'
Maduro je v vnaprej posnetem intervjuju s španskim novinarjem ponovil prepričanje, da ZDA z večmesečnim pritiskom skušajo izsiliti zamenjavo oblasti v Venezueli in si zagotoviti dostop do njenih obsežnih naftnih zalog, poroča Guardian. Dodal je, da je čas, da se državi začneta "resno pogovarjati, z dejstvi v rokah".
"Če želijo nafto, je Venezuela pripravljena na ameriške naložbe, tako kot pri Chevronu," je dodal po navedbah Al Jazeere. Ameriški naftni velikan je namreč edina naftna družba, ki izvaža venezuelsko surovo nafto v ZDA.
