Maduro odprt za pogovore z ZDA 'kjer koli in kadar koli'

Potem ko se je v zadnjih tednih okrepil pritisk na njegovo vlado, je venezuelski predsednik Nicolas Maduro v četrtek dejal, da je pripravljen na pogovore z ZDA o boju proti trgovini z mamili in nafti. V pogovoru za državno televizijo je poudaril, da je pripravljen na dialog z Washingtonom "kjer koli in kadar koli".

Ob tem se je izognil vprašanju o izjavi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da so ZDA napadle pristaniški objekt v Venezueli, kar naj bi bil prvi tovrstni napad na ozemlju države, domnevno izveden s strani Cie. Na neposredno vprašanje je Maduro odgovoril: "To je nekaj, o čemer se lahko pogovorimo čez nekaj dni."

Pristanišče naj bi po trditvah Trumpa uporabljali karteli. Ameriške sile sicer že tri mesece napadajo plovila, za katera sumijo, da tihotapijo mamila prek Karibov in vzhodnega Pacifika, Madura pa obtožujejo vodenja "narkokartela".