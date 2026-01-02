Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Maduro odprt za pogovore z ZDA 'kjer koli in kadar koli'

Caracas, 02. 01. 2026 09.44 pred dvema minutama 2 min branja 1

Avtor:
Ne.M.
Maduro

Venezuelski predsednik Nicolas Maduro je zavzel nekoliko bolj spravljiv ton glede dialoga z ZDA, medtem ko je ponovil, da želijo Združene države zrušiti vlado, da bi dostopale do ogromnih zalog nafte. Izognil pa se je komentarju o ameriškem napadu na venezuelsko pristanišče, ki naj bi ga uporabljali karteli.

Maduro je pripravljenost za dialog z ZDA izrazil v vnaprej posnetem intervjuju med vožnjo s španskim novinarjem.
Maduro je pripravljenost za dialog z ZDA izrazil v vnaprej posnetem intervjuju med vožnjo s španskim novinarjem.
FOTO: AP

Potem ko se je v zadnjih tednih okrepil pritisk na njegovo vlado, je venezuelski predsednik Nicolas Maduro v četrtek dejal, da je pripravljen na pogovore z ZDA o boju proti trgovini z mamili in nafti. V pogovoru za državno televizijo je poudaril, da je pripravljen na dialog z Washingtonom "kjer koli in kadar koli".

Ob tem se je izognil vprašanju o izjavi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da so ZDA napadle pristaniški objekt v Venezueli, kar naj bi bil prvi tovrstni napad na ozemlju države, domnevno izveden s strani Cie. Na neposredno vprašanje je Maduro odgovoril: "To je nekaj, o čemer se lahko pogovorimo čez nekaj dni."

Pristanišče naj bi po trditvah Trumpa uporabljali karteli. Ameriške sile sicer že tri mesece napadajo plovila, za katera sumijo, da tihotapijo mamila prek Karibov in vzhodnega Pacifika, Madura pa obtožujejo vodenja "narkokartela".

Preberi še Za oznako 'narkoterorist' Američani ne potrebujejo dokazov

'Resni pogovori z dejstvi v rokah'

Maduro je v vnaprej posnetem intervjuju s španskim novinarjem ponovil prepričanje, da ZDA z večmesečnim pritiskom skušajo izsiliti zamenjavo oblasti v Venezueli in si zagotoviti dostop do njenih obsežnih naftnih zalog, poroča Guardian. Dodal je, da je čas, da se državi začneta "resno pogovarjati, z dejstvi v rokah".

"Če želijo nafto, je Venezuela pripravljena na ameriške naložbe, tako kot pri Chevronu," je dodal po navedbah Al Jazeere. Ameriški naftni velikan je namreč edina naftna družba, ki izvaža venezuelsko surovo nafto v ZDA.

maduro trump nafta mamila narkokarteli zda

Rusija: Imamo dokaze o načrtu Kijeva za napad na Putinovo rezidenco

Trbiški gasilci iz zaledenelega jezera rešili mladega jelena

SORODNI ČLANKI

Venezuela izpustila 60 priprtih po protestih proti Maduru

Nove sankcije proti Venezueli: lažji zaseg plovil, prepovedane transakcije

ZDA objavile posnetek zasega tankerja, Venezuela: Gre za očitno krajo

Trump in Maduro na telefonu, Trump: 'Ne bi rekel, da je šlo dobro ali slabo'

Domnevno Madurov venezuelski kartel označili za teroriste

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vera in Bog
02. 01. 2026 10.30
Uboga Venezuela !
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Goran Višnjić: Otrokom tega na Hrvaškem ne želim
Kako naučiti otroka empatije: 5 učinkovitih načinov
Kako naučiti otroka empatije: 5 učinkovitih načinov
Kaj storiti, če ima en partner v razmerju občutno večjo plačo kot drugi?
Kaj storiti, če ima en partner v razmerju občutno večjo plačo kot drugi?
Imate sina? Kako pa kaj vaš spomin?
Imate sina? Kako pa kaj vaš spomin?
zadovoljna
Portal
Visoka starostna razlika ju ne bo ločila
Pozabite na detox: dietetik razkriva ključ do zdravega povratka v rutino
Pozabite na detox: dietetik razkriva ključ do zdravega povratka v rutino
Dnevni horoskop: Levi bodo igrivi, strelce čaka nov začetek
Dnevni horoskop: Levi bodo igrivi, strelce čaka nov začetek
Plašč, brez katerega to zimo enostavno ne gre
Plašč, brez katerega to zimo enostavno ne gre
vizita
Portal
Psihologi razkrivajo miselni pristop, ki pomaga ohranjati pozitivnost
Zakaj hitre diete vedno propadejo?
Zakaj hitre diete vedno propadejo?
Kaj morate vedeti o nevarnosti ptičje gripe?
Kaj morate vedeti o nevarnosti ptičje gripe?
Nenadna intoleranca na alkohol? Vzroki se skrivajo tu
Nenadna intoleranca na alkohol? Vzroki se skrivajo tu
cekin
Portal
Tako ravnanje z denarjem vam lahko spremeni življenje
Mama umrla, sin v predalu odkril njeno dobitno loterijsko srečko
Mama umrla, sin v predalu odkril njeno dobitno loterijsko srečko
Ženska z ADHD dobila tožbo proti delodajalcu
Ženska z ADHD dobila tožbo proti delodajalcu
'Starši so mislili, da je to najbolj neumna zamisel'
'Starši so mislili, da je to najbolj neumna zamisel'
moskisvet
Portal
Anthony Hopkins praznuje 50 let treznosti
Ozdravljen alkoholik opozarja: 'To je prvi znak, da imate težave'
Ozdravljen alkoholik opozarja: 'To je prvi znak, da imate težave'
Takšne so posledice, če spimo manj kot 6 ur na noč
Takšne so posledice, če spimo manj kot 6 ur na noč
Kako varno odstraniti led z avtomobilskih stekel?
Kako varno odstraniti led z avtomobilskih stekel?
dominvrt
Portal
Kako po praznikih odstraniti madeže s preprog in oblazinjenega pohištva?
Kako do sladkih breskev? Znebite se strahu pred škarjami!
Kako do sladkih breskev? Znebite se strahu pred škarjami!
Tako lepe živali zagotovo še niste videli
Tako lepe živali zagotovo še niste videli
Metoda, ki obljublja pospravljeno stanovanje v manj kot 20 minutah
Metoda, ki obljublja pospravljeno stanovanje v manj kot 20 minutah
okusno
Portal
Top nedeljska kosila po izboru naših bralcev
Super filmi in serije za kuharske navdušence
Super filmi in serije za kuharske navdušence
Preproste sladice, ki so navdušile v 2025
Preproste sladice, ki so navdušile v 2025
Kako pravilno skuhamo ajdovo kašo?
Kako pravilno skuhamo ajdovo kašo?
voyo
Portal
Podarjeno srce
Sandokan
Sandokan
Sisi
Sisi
Top Gun: Maverick
Top Gun: Maverick
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425