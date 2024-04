Maduro podpisal zakon o priključitvi ozemlja sosednje Gvajane

"Odločitev, ki jo je venezuelsko ljudstvo sprejelo na posvetovalnem referendumu, bo izpolnjena v celoti, s tem zakonom pa bomo Venezuelo branili tudi na mednarodnem prizorišču," je dejal Nicolas Maduro.

Referendum, ki so ga v Venezueli izvedli decembra lani, je zajemal pet vprašanj. Med njimi so bili predlog za ustanovitev nove venezuelske zvezne države Guayana Esequiba, podelitev venezuelskega državljanstva njenim prebivalcem ter zavračanje pristojnosti Meddržavnega sodišča (ICJ) za razsojanje v sporu. Prebivalci 24. venezuelske zvezne države naj bi imeli svojega predstavnika tudi v naslednjem državnem parlamentu, ki bo predvidoma izvoljen leta 2025.

Zakon ob tem predvideva ustanovitev komisije za obrambo zvezne države Guayana Esequiba. Venezuelski predsednik je namreč v sredo dejal tudi, da ZDA v regiji vzpostavljajo "skrivne vojaške baze". "Gvajani v resnici vladajo južno poveljstvo sil ZDA, CIA in ExxonMobil," je dodal.

"Imamo informacije, ki dokazujejo, da so na ozemlju pokrajine Guayana Esequiba, ki ga upravlja Gvajana, nameščena tajna vojaška oporišča ZDA," je še dejal Maduro. Menil je, da to pomeni agresijo na prebivalce južne in vzhodne Venezuele in da so bile baze zgrajene "za pripravo na eskalacijo proti Venezueli".