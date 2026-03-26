Maduro se vrača na sodišče in trdi, da ZDA poskušajo ovirati obrambo

Sodnik Alvin Hellerstein je sprva razpisal narok, da bi odvetnikom Madura in njegove žene Cilie Flores de Maduro dal čas za pregled dokazov, pripravo urnika pravnih predlogov in morebitno določitev datuma sojenja, poroča CNN. V že tako nenavadnem primeru je Madurov odvetnik Barry Pollack prejšnji mesec dejal, da se bo moral umakniti, če ZDA venezuelski vladi ne bodo dovolile plačila njegovih pravnih stroškov.

Pollack je dejal, da je Urad za nadzor tujih sredstev (OFAC) pri ameriškem finančnem ministrstvu najprej odobril, nato pa preklical dovoljenje, ki bi venezuelski vladi omogočalo plačilo njegovih odvetniških stroškov. Ker sta tako družina Maduro kot tudi venezuelska vlada pod ameriškimi sankcijami, mora vsakdo, ki želi prejeti plačilo od njih, pridobiti dovoljenje, da ne bi kršil ameriške zakonodaje o sankcijah.

Demonstracije v podporo nekdanjemu predsedniku Nicolasu Maduru in prvi dami Cilii Flores v soseski 23 de Enero v Caracasu v Venezueli

Po njegovih besedah preklic krši Madurovo ustavno pravico, da se brani pred obtožbami. Odvetnik Flores de Maduro se je pridružil predlogu. Če sodnik zadeve ne bo zavrgel, zahtevajo obravnavo, na kateri bi raziskali odločitve vlade.

Tožilci so dejali, da je bilo prvotno dovoljenje OFAC-a "administrativna napaka" in da Madurovim še naprej dovoljujejo dostop do njihovih osebnih sredstev v Venezueli za kritje pravnih stroškov.

"OFAC pa je zavrnil zahtevo obdolžencev za dodatno izjemo: da bi jim dovolili plačati odvetniške stroške iz skrivnega sklada, ki ga nadzoruje sankcionirana vlada. To pa zato, ker predpisi OFAC izrecno prepovedujejo uporabo sredstev sankcioniranega subjekta za plačilo odvetniških stroškov ločene sankcionirane osebe," so zapisali tožilci v sodni vlogi, s katero nasprotujejo zavrženju obtožnice.