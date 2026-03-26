Tujina

Maduro se vrača na sodišče in trdi, da ZDA poskušajo ovirati obrambo

Brooklyn, 26. 03. 2026 06.15 pred 3 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
Metropolitanski priporni center

Nicolas Maduro, nekdanji venezuelski predsednik, bo v četrtek poskušal prepričati zveznega sodnika, da se ameriška vlada vmešava v njegovo sposobnost obrambe pred obtožbami, povezanimi z narkoterorizmom, in da je treba primer zavreči.

Sodnik Alvin Hellerstein je sprva razpisal narok, da bi odvetnikom Madura in njegove žene Cilie Flores de Maduro dal čas za pregled dokazov, pripravo urnika pravnih predlogov in morebitno določitev datuma sojenja, poroča CNN. V že tako nenavadnem primeru je Madurov odvetnik Barry Pollack prejšnji mesec dejal, da se bo moral umakniti, če ZDA venezuelski vladi ne bodo dovolile plačila njegovih pravnih stroškov.

Preberi še Maduro iz zapora sporočil: Dobro sva. Ostajam borec

Pollack je dejal, da je Urad za nadzor tujih sredstev (OFAC) pri ameriškem finančnem ministrstvu najprej odobril, nato pa preklical dovoljenje, ki bi venezuelski vladi omogočalo plačilo njegovih odvetniških stroškov. Ker sta tako družina Maduro kot tudi venezuelska vlada pod ameriškimi sankcijami, mora vsakdo, ki želi prejeti plačilo od njih, pridobiti dovoljenje, da ne bi kršil ameriške zakonodaje o sankcijah.

Demonstracije v podporo nekdanjemu predsedniku Nicolasu Maduru in prvi dami Cilii Flores v soseski 23 de Enero v Caracasu v Venezueli
FOTO: AP

Po njegovih besedah preklic krši Madurovo ustavno pravico, da se brani pred obtožbami. Odvetnik Flores de Maduro se je pridružil predlogu. Če sodnik zadeve ne bo zavrgel, zahtevajo obravnavo, na kateri bi raziskali odločitve vlade.

Tožilci so dejali, da je bilo prvotno dovoljenje OFAC-a "administrativna napaka" in da Madurovim še naprej dovoljujejo dostop do njihovih osebnih sredstev v Venezueli za kritje pravnih stroškov.

"OFAC pa je zavrnil zahtevo obdolžencev za dodatno izjemo: da bi jim dovolili plačati odvetniške stroške iz skrivnega sklada, ki ga nadzoruje sankcionirana vlada. To pa zato, ker predpisi OFAC izrecno prepovedujejo uporabo sredstev sankcioniranega subjekta za plačilo odvetniških stroškov ločene sankcionirane osebe," so zapisali tožilci v sodni vlogi, s katero nasprotujejo zavrženju obtožnice.

Zelo majhne možnosti za uspeh

Metropolitanski priporni center
Metropolitanski priporni center
FOTO: Profimedia

Odvetniki pravijo, da ima Maduro zelo majhne možnosti za uspeh. "Ker ga ZDA ne priznavajo kot voditelja Venezuele, celoten sankcijski režim pa je namenjen temu, da ga odreže od sveta, je malo verjetno, da bo sodišče menilo, da je upravičen do kakršnega koli denarja za financiranje svoje obrambe v kazenskem postopku," je dejal Duncan Levin, nekdanji tožilec, ki se specializira za zakonodajo o sankcijah.

Maduro kljub temu ne bi ostal brez pravne pomoči. Po ameriškem zakonu je upravičen do odvetnika, ki mu ga imenuje sodišče, poroča CNN. Madurovi so se izrekli za nedolžne v zvezi z obtožbami o zaroti za uvoz orožja in kokaina, ki naj bi po navedbah tožilcev trajala več kot 25 let. Trenutno so v zveznem priporu v pridržnem centru Metropolitan Detention Center v Brooklynu.

nicolas maduro venezuela narkoterorizem obramba

Meta in Google odgovorna za odvisnost od družbenih medijev

