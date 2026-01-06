Slovenec v živo opazoval Madura pred sodnikom: 'Bil je miren, stal je'

Sodnik je Maduru prebral pravice, ta si je delal zapiske in nato prosil, če jih lahko obdrži, kar mu je sodnik tudi dovolil.

"Zanimivo se mi je zdelo predvsem, da je Maduro kljub odvetniku sam odgovarjal na vprašanja sodnika. Sodeloval je, stal je, na vsako vprašanje je odgovoril, v španščini. Rekel je - sem nedolžen, nisem kriv, sem spodoben mož in sem predsednik države," pripoveduje Toplak.

"Bil je v majici s kratkimi rokavi, ki jo je imel preko te zaporniške pižame. Odvetniki niso prosili, ali bi se lahko branil s prostosti, saj so vedeli, da taka prošnja ne bi bila odobrena. Poleg je bila tudi žena, njeni odvetniki so trdili, da je poškodovana in so sodnika prosili, da odobri zdravniški pregled, ki ga tudi je," nadaljuje sogovornik.

"Vsi so bili zelo spoštljivi in konstruktivni, že pred zaslišanjem sta se obe strani dogovorili, da bosta nadaljevali 17. marca, kar je sodnik potrdil," dodaja.

V sodni dvorani je bilo po Toplakovih besedah približno 80 ljudi, večinoma novinarjev, pravnikov, študentov prava, tudi nekaj Venezuelcev, ki so to doživljali precej čustveno. Šlo je za prvi dogodek v kazenskem postopku, ki je bil precej kratek, približno 40 minut, pojasnjuje gost naše oddaje.