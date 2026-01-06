Naslovnica
Tujina

Slovenec v živo opazoval Madura pred sodnikom: 'Bil je miren, stal je'

New York, Ljubljana, 06. 01. 2026 06.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER T.H.
Karikatura sojenja Maduru, fotografiranje v dvorani ni dovoljeno

Slovenski pravnik Jurij Toplak, gostujoči profesor na univerzi Fordham v New Yorku, je bil v sodni dvorani, ko sta pred sodnika stopila dolgoletni predsednik Venezuele Nicolas Maduro in njegova soproga. Zvečer se je preko spletne povezave oglasil v naš studio in opisal, kako je bilo.

"Zanimivo se mi je zdelo predvsem, da je Maduro kljub odvetniku sam odgovarjal na vprašanja sodnika. Sodeloval je, stal je, na vsako vprašanje je odgovoril, v španščini. Rekel je - sem nedolžen, nisem kriv, sem spodoben mož in sem predsednik države," pripoveduje Toplak.

Sodnik je Maduru prebral pravice, ta si je delal zapiske in nato prosil, če jih lahko obdrži, kar mu je sodnik tudi dovolil.

Karikatura sojenja Maduru, fotografiranje v dvorani ni dovoljeno
FOTO: AP

"Bil je v majici s kratkimi rokavi, ki jo je imel preko te zaporniške pižame. Odvetniki niso prosili, ali bi se lahko branil s prostosti, saj so vedeli, da taka prošnja ne bi bila odobrena. Poleg je bila tudi žena, njeni odvetniki so trdili, da je poškodovana in so sodnika prosili, da odobri zdravniški pregled, ki ga tudi je," nadaljuje sogovornik.

"Vsi so bili zelo spoštljivi in konstruktivni, že pred zaslišanjem sta se obe strani dogovorili, da bosta nadaljevali 17. marca, kar je sodnik potrdil," dodaja. 

V sodni dvorani je bilo po Toplakovih besedah približno 80 ljudi, večinoma novinarjev, pravnikov, študentov prava, tudi nekaj Venezuelcev, ki so to doživljali precej čustveno. Šlo je za prvi dogodek v kazenskem postopku, ki je bil precej kratek, približno 40 minut, pojasnjuje gost naše oddaje.  

Preberi še Kako so ugrabili Madura: 'Vedeli smo, kje je spal, kaj je jedel, kaj je oblačil ...'

Celoten pogovor z Jurijem Toplakom si lahko ogledate v priloženem videoposnetku. Z nekdanjim načelnikom Generalštaba Slovenske vojske (SV) Dobranom Božičem smo osvetlili vojaški vidik operacije, mednarodno-politični pa s strokonjakom za mednarodne odnose Bogomilom Ferfilo.

maduro venezuela aretacija sojenje Jurij Toplak
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
