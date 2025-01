Madžar se je 30 kilometrov oklepal hitrega vlaka, za las ušel tragediji

Medtem ko je 40-letni Madžar kadil cigareto na peronu v Ingolstadtu, so se vrata vlaka zaprla, on pa je skočil na nosilec med dvema vagonoma in se prijel za električne kable. Policiji je kasneje pojasnil, da se je za drzno dejanje odločil, ker je bila njegova prtljaga še vedno na vlaku.

S hitrim vlakom Intercity Express je sicer potoval iz Münchna v Lübeck. Preden je kdo opazil, da se drži za kable, je vlak s hitrostjo 280 kilometrov na uro prepotoval že okoli 30 kilometrov. Očividci so o dogajanju obvestili oblasti, zato so vlak nadzorovano ustavili. Kaj bi se zgodilo, če ga ne bi nihče opazil, si lahko samo predstavljamo.