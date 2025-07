'Madžare na nož': požig cerkve in napis v Ukrajini presenetila Orbana

"Prisilno novačenje, umori, požiganje cerkva, spodbujanje in ustrahovanje. Vse to se dogaja našim Madžarom v Zakarpatju. Tega ne bomo dovolili – lahko računate na nas," je zapisal madžarski premier Viktor Orban. Delil je tudi fotografijo kontroverznega napisa po požigu cerkve v Ukrajini.

Madžarski portal Sloboden Pečat je zapisal, da je o dogodku poročala zakarpatska policija. Incident se je zgodil v sredo okoli 22. ure v vasi Palad-Komarivci. Ugotovili so, da je neznana oseba vstopila na cerkveno posestvo, zažgala vhodna vrata in na fasado s črno barvo napisala sporočilo z namenom spodbujanja narodnega in verskega sovraštva.