Tujina

Madžari na volitve, ki bi lahko končale Orbanovo vladavino

Budimpešta, 12. 04. 2026 07.21 pred 48 minutami 1 min branja 2

Avtor:
K.H. STA
Volitve na Madžarskem

Na Madžarskem potekajo parlamentarne volitve, ki bi lahko po 16 letih končale vladavino populističnega premierja Viktorja Orbana. Po umazani volilni kampanji je pričakovati tesen izid tekme med dvema konservativnima strankama – vladajočim Orbanovim Fideszom in Tiszo Petra Magyarja. Večina raziskav javnega mnenja sicer napoveduje zmago slednje.

Volišča bodo v državi z 9,6 milijona prebivalcev danes odprta od 6. do 19. ure.

V skladu z madžarskim volilnim sistemom je 106 od 199 poslancev izvoljenih neposredno v svojih volilnih okrajih, ostali pa prek strankarskih list. Za zmago na volitvah mora stranka osvojiti najmanj 54 volilnih okrajev.

Nacionalne volilne liste ima tokrat pet strank, a glede na ankete bodo petodstotni prag za vstop v parlament dosegle le tri – poleg skupne liste strank Madžarske državljanske zveze in Fidezsa ter Tisze še skrajno desna Naša domovina. Ta je sicer že izključila možnost, da bi po volitvah sodelovala v koaliciji bodisi s Fideszom bodisi s Tiszo.

Preberi še Zgodovinski politični pretres? 'Bitka se je začela'

Večina raziskav javnega mnenja sicer napoveduje zmago Tisze, a analitiki opozarjajo, da bi ta stranka za zrušitev Fideszovega sistema potrebovala dvotretjinsko večino v parlamentu.

Volilna kampanja, ki se je zaključila v soboto zvečer, je bila sicer izrazito umazana, intenzivna in čustvena. Pojavile so se tudi obtožbe o vmešavanju v volitve in množičnem kupovanju glasov.

Slovenci v Porabju pa bodo danes v parlament volili tudi svojega predstavnika narodnosti. 12 let je bila zagovornica slovenske manjšine Erika Köleš Kiss, nasledil pa naj bi jo dosedanji predsednik Državne slovenske samouprave v Monoštru Karel Holec, ki tokrat kandidira kot prvi na listi.

Gustibus
12. 04. 2026 08.16
Me zanima kaj bo urbanov viki uporabil za zmago, če mu bo slabo kazalo.
abmam
12. 04. 2026 08.16
Upam, da zmaga Orban, še edini, k se upira Von der Lažnivi manipulatorici.
