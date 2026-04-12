Madžari na volitve, ki bi lahko končale Orbanovo vladavino

Volišča bodo v državi z 9,6 milijona prebivalcev danes odprta od 6. do 19. ure.

V skladu z madžarskim volilnim sistemom je 106 od 199 poslancev izvoljenih neposredno v svojih volilnih okrajih, ostali pa prek strankarskih list. Za zmago na volitvah mora stranka osvojiti najmanj 54 volilnih okrajev.

Nacionalne volilne liste ima tokrat pet strank, a glede na ankete bodo petodstotni prag za vstop v parlament dosegle le tri – poleg skupne liste strank Madžarske državljanske zveze in Fidezsa ter Tisze še skrajno desna Naša domovina. Ta je sicer že izključila možnost, da bi po volitvah sodelovala v koaliciji bodisi s Fideszom bodisi s Tiszo.