Madžari nakupujejo v Sloveniji: 'Cene so nižje, kakovost pa boljša'

Prišleki medtem pravijo, da so slovenske cene nižje, kakovost izdelkov pa boljša. "Ni daleč od doma, sem prihajam tedensko," pravi ena od madžarskih državljank. "Tukaj je vse dobro in cenejše kot pri nas na Madžarskem," pa pravi madžarski par.

Da se sploh po večji nakup splača čez mejo, menijo tudi kupci s Hrvaške. "Pri nas bi plačal 70 evrov, tu sem pa porabil 30," pove eden od naših južnih sosedov, ki pravi, da je pri nas veliko ceneje. Nimajo daleč, razlika pa je pri nekaterih stvareh celo več kot 30 odstotkov ali še več, dodaja prebivalka Hrvaške.

Madžari pa redno prihajajo tudi k njim. "Če primerjam s Hrvaško in Slovenijo, je Madžarska trenutno najdražja," pove Hrvatica.

'Plače rastejo, a ne sorazmerno s cenami'

Ali so cene tam res podivjale, smo preverili čez mejo. Pred bencinskim servisom v Rediču, kamor so lani v takšnem času zaradi reguliranih cen pogonskih goriv drli tudi Slovenci, zdaj stoji le nekaj tovornjakov. Za liter 95-oktanskega bencina Madžari odštejejo 577 forintov (1,55 evra), za liter dizla pa 556 forintov (1,50 evra). V povprečju torej naše severovzhodne sosede polnjenje jeklenih konjičkov stane med sedem in 17 centov za liter več.