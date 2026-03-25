Tujina

Madžarska bo postopno ustavila dobavo plina Ukrajini

Budimpešta, 25. 03. 2026 12.13 pred 16 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Ne.M. STA
Viktor Orban

Madžarska bo postopno ustavila dobavo plina Ukrajini, je napovedal premier Viktor Orban. Gre za najnovejšo potezo Budimpešte v sporu med državama zaradi poškodovanega naftovoda. Orban je ukrep utemeljil z zagotovitvijo varne oskrbe Madžarske z energijo.

"Za prekinitev naftne blokade in zagotovitev varnosti madžarske oskrbe z energijo so potrebni novi ukrepi," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Orban v videoposnetku, objavljenem na družbenem omrežju Facebooku.

Madžarska in Ukrajina sta v sporu zaradi poškodbe naftovoda Družba, prek katerega se na Madžarsko in Slovaško steka ruska nafta. Ukrajinske oblasti trdijo, da je bil naftovod, ki prečka njihovo ozemlje, poškodovan v ruskih letalskih napadih 27. januarja.

FOTO: Profimedia

Madžarska in Slovaška, ki lahko z zeleno lučjo Bruslja še naprej kupujeta rusko nafto, Kijev obtožujeta, da ni storil ničesar za popravilo naftovoda. Orban s povračilnim ukrepom blokira evropsko posojilo Ukrajini v višini 90 milijard evrov.

Prejšnji teden je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen napovedala, da bo pri ponovnem odprtju poškodovanega naftovoda pomagala EU. Budimpešta in Bratislava prav tako blokirata uradno sprejetje novih gospodarskih sankcij proti Rusiji, ki so jih podprle druge države članice.

Po ocenah madžarske fundacije za ekonomske raziskave Oeconomus je Madžarska eden glavnih dobaviteljev plina za Ukrajino. "Količina in delež zemeljskega plina iz Madžarske se od leta 2022 vztrajno povečujeta. V prvih desetih mesecih lanskega leta se je delež zvišal z 2,5 odstotka na 14 odstotkov," je v februarja objavljeni analizi zapisala fundacija.

bb5a
25. 03. 2026 12.38
Naj že enkrat zaprejo tega zelenskega lopova, ukrajino pa naj ima Rusija...
