Madžarska bo na Jadranu zgradila svoj terminal

OGLAS

"Prva faza vključuje 250 metrov obalne stene in 30 hektarjev veliko logistično središče. Ta dolgoročna naložba zagotavlja Madžarski neposreden dostop do morja, kar zmanjšuje odvisnost od tujih pristanišč," je sporočil predstavnik madžarske vlade Zoltan Kovacs. Ob tej priložnosti je namestnik madžarskega ministra za zunanje zadeve in trgovino Levente Magyar izpostavil tesno sodelovanje z Italijo in poudaril, da bo pristanišče okrepilo vlogo Madžarske v globalnih dobavnih verigah in povečalo njeno gospodarsko učinkovitost.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Kot poroča italijanska tiskovna agencija Ansa, bo nov večnamenski terminal na območju nekdanje rafinerije Aquila v tržaškem pristanišču začel obratovati do leta 2028. To je po srečanju z namestnikom italijanskega ministra za infrastrukturo in promet Edoardom Rixijem sporočil Magyar. Rixi je pojasnil, da je terminal, sicer projekt madžarskega državnega podjetja Adria Port, skupen trud Italije in Madžarske. "Na ta način združujemo sredozemske logistične zmogljivosti naše države z eno največjih držav izvoznic, Madžarsko, in se odpiramo za srednjo in vzhodno Evropo. To je simbol bratstva, skupnosti in miru ter priložnosti za rast celotne evropske celine," je dejal. Po njegovih besedah je bilo potrebnega veliko truda, da so prišli do te točke, še veliko pa bo potrebnega, predvsem za premagovanje ovir, povezanih z okoljskimi vprašanji. "Moram reči, da ne razumem zapletene okoljske birokracije v Italiji, priznam pa, da ne razumem niti evropske," je še dodal.

Madžarski terminal v Trsu FOTO: Adria Ports icon-expand