Madžarska CIA naj bi zasledovala uradnike EU in vdrla v njihove prenosnike

Skupna preiskava madžarskega preiskovalnega medijskega centra Direkt36 in belgijskega časopisa De Tijd je pokazala, da je madžarski informacijski urad (kar je madžarski ekvivalent CIE), zbiral informacije preiskovalcev Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF), ki je nekoč preiskoval madžarsko podjetje, ki je v lasti zeta premierja Viktorja Orbana, poroča Politico.

Poročilo navaja primere med letoma 2015 in 2017, ko so uradnike EU, zaposlene na uradu OLAF, ki so potovali na Madžarsko, fizično zasledovali, ko so potovali z avtomobili in prisluškovali njihovim telefonskim klicem.