Madžarska dodatno omejila pravice LGBTIQ+ oseb: priznava le dva spola

Madžarski parlament je potrdil več ustavnih dopolnil, med njimi določbo o tem, da je oseba lahko le moškega ali ženskega spola. Spremembe vključujejo tudi možnost začasnega odvzema državljanstva nekaterim dvojnim državljanom in ustavno zaščito pravice otrok do "ustreznega telesnega, duševnega in moralnega razvoja".

Določba o spolu predstavlja nadaljevanje omejevanja pravic pripadnikov skupnosti LGBTIQ+ na Madžarskem, kjer je od leta 2010 na oblasti stranka Fidesz premierja Viktorja Orbana. Sprejeli so namreč določbo o tem, da je lahko oseba le moškega ali ženskega spola. S tem so dodatno razširili prejšnji amandma, ki prepoveduje istospolne posvojitve z navedbo, da je mati ženska in oče moški. Kot poroča AP News, deklaracija zagotavlja ustavno podlago za zanikanje spolne identitete transspolnih in nebinarnih oseb, drugih nekonformnih identitet, pa tudi za ignoriranje obstoja interspolnih oseb, ki so rojene s spolnimi značilnostmi, ki niso v skladu z binarnimi predstavami o moškem in ženski.

Protesti na Madžarskem FOTO: AP icon-expand

V izjavi v ponedeljek je tiskovni predstavnik vlade Zoltan Kovacs zapisal, da sprememba "ni napad na posameznikovo samoizražanje, ampak pojasnilo, da pravne norme temeljijo na biološki realnosti." Medtem odvetnik pri Madžarski zvezi za državljanske svoboščine Dánel Döbrentey ocenjuje, da gre v resnici za poniževanje ljudi in njihovo izključevanje, "ne le iz nacionalne skupnosti, ampak celo iz skupnosti človeških bitij." Ob tem poudarja, da "celotno prizadevanje vlade nima nobene zveze z otrokovimi pravicami", njihovo delovanje pa označuje za čisto propagando.

Ob tem so poslanci potrdili tudi določbo o ustavni zaščiti pravice otrok do "ustreznega telesnega, duševnega in moralnega razvoja". Ta pravica naj bi imela prednost pred vsemi drugimi temeljnimi pravicami z izjemo pravice do življenja. S to določbo naj bi sicer oblasti želele okrepiti pravne temelje za prepoved parade ponosa, ki jo je parlament z zakonom prepovedal sredi marca, poročajo tuje tiskovne agencije. Odvetnik pri HCLU Adam Remport pravi, da čeprav Madžarska orodja za prepoznavanje obrazov za pomoč policiji pri kazenskih preiskavah in iskanju pogrešanih oseb uporablja že od leta 2015, nedavni zakon, ki prepoveduje parade ponosa, omogoča uporabo tehnologije na veliko širši in problematičen način. To vključuje spremljanje in odvračanje političnih protestov.

Po novem lahko osebam z dvojnim državljanstvom začasno odvzamejo državljanstvo

V skladu z drugo pomembno spremembo, ki jo je sprejel madžarski parlament, lahko oblasti dvojnim državljanom, ki imajo poleg madžarskega še državljanstvo države izven EU, začasno odvzamejo državljanstvo (za največ 10 let), če se oceni, da predstavljajo grožnjo javnemu redu, javni varnosti ali nacionalni varnosti. Po navedbah Fidesza je ukrep usmerjen proti špekulantom, ki da iz tujine financirajo "lažne nevladne organizacije, kupljene politike in tako imenovane neodvisne medije". Parlament, v katerem ima vladajoča stranka dvotretjinsko večino, zaradi česar je bila potrditev sprememb pričakovana, je sprejel tudi ustavno spremembo o prepovedi proizvodnje, uživanja, distribucije ali promocije drog. Prav tako bodo v ustavo zapisali pravico do uporabe gotovine, poročajo tuje tiskovne agencije.

'Skupaj preprečimo, da bi nas zapeljali po Putinovi poti in nam vzeli svobodo'

Opozicijska stranka Momentum je izpostavila podobnosti Madžarske z omejitvami v Rusiji, poroča Guardian. Podobno kot Vladimir Putin se je namreč tudi Orban skušal prikazati kot zagovornik tradicionalnih družinskih vrednot, pri čemer je uvedel politike, ki vključujejo preprečevanje istospolnim parom pri posvojitvah otrok in prepoved vsakršne omembe vprašanj LGBTIQ+ v šolskih izobraževalnih programih.

Protesti na Madžarskem FOTO: Profimedia icon-expand