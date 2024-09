Madžarska in Nizozemska si želita, da pravila EU zanju ne bi veljala

Kakšna usoda čaka evropski pakt o migracijah in azilu? Madžarska in Nizozemska si želita, da zanju skupna pravila Evropske unije ne bi veljala. Nova vlada v Haagu je napovedala najstrožjo priseljensko politiko doslej. Nizozemski premier bo v kratkem razglasil azilno krizo. Med ukrepi za zmanjšanje nezakonitih migracij so strožji mejni nadzor, omejitev združevanja družin in pospešitev deportacij. Italijanska premierka Giorgia Meloni pa je ocenila, da bodo sprejemni centri za migrante v Albaniji, ki jih je tam zgradila njena vlada, začeli delovati čez nekaj tednov.