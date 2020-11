Madžarska in Poljska blokirali sveženj za okrevanje

Veleposlaniki vlad EU so v Bruslju razpravljali o proračunu, financiranju in pogojih financiranja. Tiskovni predstavnik madžarske vlade je že pred tem ponovil napoved, da bo Budimpešta glasovala proti paketu, če bo ta pogojen s spoštovanjem vladavine prava, poljski pravosodni minister pa je dejal, da bi lahko zgledu sledila tudi Varšava. Na koncu se je to tudi zgodilo.

Odpor v Budimpešti in Varšavi je sicer pričakovan, saj gre za vladi, ki jima EU očita, da spodkopavata neodvisnost sodišč, medijev in nevladnih organizacij, zato ob uvedbi novih pogojev tvegata izgubo dostopa do več deset milijard evrov sredstev EU.

Viri v Bruslju ocenjujejo, da to za EU predstavlja velik izziv, saj je paket ključen za okrevanje po pandemiji. Blokada sicer ni nepričakovana, zato o tej temi že potekajo tudi neformalne razprave, vključno s pogovori med vodjo evropske komisije in kanclerko Angelo Merkel, saj Nemčija predseduje EU.

Madžarski premier Viktor Orbanje institucijam EU že pred časom poslal pismo z grožnjo o vetu na proračun, to pa je storil tudi poljski premier Mateusz Morawiecki.

Poljski pravosodni minister Zbigniew Ziobro blokado vidi kot koristno potezo, saj bi tako "blokirali politični projekt, namenjen omejevanju poljske suverenosti."

Na početje Poljske in Madžarske so se ostro odzvali v Evropski ljudski stranki. "Če bodo res ustavili črpanje teh sredstev, potem bodo morali to pojasniti milijonom delavcev, podjetnikom, županom, študentom, raziskovalcem in kmetom, ki računajo na ta sredstva," pravi vodja skupine EPP v evropskem parlamentu Manfred Weber.

Weber meni, da Poljska in Madžarska ustvarjata "fiktivno opozicijo", ko zavračata spoštovanje vladavine prava kot pogoj za dostop do evropskega denarja. "Debata o spoštovanju vladavine prava ni debata o eni državi, o vzhodu ali zahodu. Mehanizem je nevtralen in na vse vpliva enako. Tistemu, ki spoštuje vladavino prava, se tega mehanizma ni treba bati. Madžarska in poljska vlada naj nehata ustvarjati prepreke med seboj in vrednotami, ki so del temeljnih pogodb povezave. Evropejci imajo trenutno enega samega sovražnika, to je koronavirus, od nas pa pričakujejo, da jim bomo priskočili na pomoč," še pravi Weber.

Voditelji EU so se sicer julija odločili, da mora biti dostop do sredstev EU vezan na spoštovanje države do vladavine prava. Takrat je bila med vladami, ki jim ideja ni bila po volji, tudi slovenska.

Odločitev je bila potrjena na novembrskih pogajanjih med vladami EU, kar je sprožilo proteste Poljske in Madžarske. Slovenija je po neuradnih informacijah podprla ves sveženj.