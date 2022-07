Madžarska in Poljska še vedno čakata na milijarde. EU: pogoji niso izpolnjeni

Ocena o stanju vladavine prava vključuje nasvete za demokratične izboljšave v vseh 27 državah članicah bloka, od večje transparentnosti s financami do digitalizacije javne uprave. Toda oči so uprte v dve nekdanji komunistični državi, kjer evroskeptični vladi bijeta vse hujše bitke z EU glede migracij, človekovih pravic, okoljskih zadev in demokratičnih vrednot, poroča Reuters.

"Ruska vojna v Ukrajini je še en opomin na pomembnost našega dela pri podpori in spodbujanju vladavine prava v EU in zunaj nje," je ob predstavitvi poročila dejala evropska komisarka za vrednote in preglednost Vera Jourova. "Verodostojni lahko ostanemo le, če je naša hiša urejena." Komisija Budimpešti preprečuje dostop do 15,5 milijarde evrov sredstev, namenjenih pomoči pri okrevanju gospodarstva po epidemiji. Medtem največja država na vzhodnem krilu unije, Poljska, čaka na sprostitev 36 milijard evrov sredstev.