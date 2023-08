Madžarska iz zaporov izpustila skoraj 1500 tihotapcev ljudi

Komisija je ukrepala po tem, ko je madžarska vlada premierja Viktorja Orbana aprila odločila, da bo iz zaporov izpustila obsojene tihotapce ljudi in jim dala tri dni časa, da zapustijo državo.

Madžarska je takrat ukrep utemeljila s prenapolnjenostjo zaporov, v katerih je bilo 13 odstotkov zapornikov tujcev, in sicer 2600 iz 73 držav. To je označila kot preveliko breme za davkoplačevalce.

Iz uprave madžarskih zaporov so danes sporočili, da so izpustili 1468 tujih zapornikov, ki so bili obsojeni zaradi tihotapljenja ljudi. Namestnik notranjega ministra Bence Retvari je dejal, da so bili k omenjenemu ukrepu prisiljeni, ker EU ne prispeva k pokrivanju stroškov zaščite meja, ampak kaznuje Budimpešto s prenapolnjenimi zapori.

Evropska komisija je opozorila, da Budimpešta ni vzpostavila nobenega sistema nadzora, ali so izpuščeni tihotapci kazni do konca prestali v domovini. Madžarska ima sedaj dva meseca časa, da pojasni, kako bo naslovila skrbi Bruslja, ali pa bo komisija pripravila tožbo proti njej.

Zaradi odločitve sosede je bila še posebej razburjena Avstrija, ki je okrepila nadzor na mejah z Madžarsko.