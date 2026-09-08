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Madžarska izgnala 10 ruskih diplomatov, Moskva napovedala 'boleč odgovor'

Budimpešta, 08. 09. 2026 12.29 pred 49 minutami 2 min branja 4

Avtor:
STA Ne.M.
Madžarska, Rusija

Madžarska je izgnala deset ruskih diplomatov, je sporočila madžarska zunanja ministrica Anita Orban. Pojasnila je, da so bili vpleteni v dejavnosti, ki niso skladne s konvencijami, ki urejajo delovanje diplomatov, poročajo tuje tiskovne agencije. Moskva je napovedala "oster in boleč odgovor".

Madžarska zunanja ministrica Anita Orban
Madžarska zunanja ministrica Anita Orban
FOTO: Profimedia

Orbanova je na družbenem omrežju Facebook sporočila, da se je vlada za ukrep odločila za zaščito varnosti in suverenosti Madžarske. Ukrep pa ne pomeni prekinitve diplomatskih odnosov z Rusijo, je dodala.

"V nasprotju s prejšnjo vlado, vlada stranke Tisza ne bo ogrožala suverenosti, svobode in neodvisnosti Madžarske ter bo s pomočjo diplomatskih sredstev varovala neodvisnost in suverenost države," je zapisala.

Ministrica v zapisu ni navedla konkretnih razlogov za izgon diplomatov, navedla je le, da so jih pospremili iz države.

Premier Peter Magyar pa je v parlamentu glede izgona diplomatov dejal, da ne bodo dopustili, da bi kdor koli ogrožal suverenost Madžarske.

Budimpešta je v času prejšnje vlade premierja Viktorja Orbana kljub evropskim sankcijam vzdrževala redne stike z Moskvo, po poročanju medijev pa je madžarska prestolnica postala pomembno središče za delovanje ruskih tajnih služb v EU.

Po ruskem napadu na Ukrajino februarja 2022 so številne evropske države zaradi obtožb o vohunstvu izgnale več ruskih diplomatov, medtem ko Madžarska tega ni storila.

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Pred volitvami aprila letos, na katerih je Viktor Orban doživel hud poraz, so v javnost prišle tudi navedbe, da so madžarski predstavniki o vsebini pogovorov na srečanjih EU obveščali Moskvo. Po poročanju časnika Washington Post pa je ruska tajna služba celo predlagala, da bi pred volitvami inscenirali napad na Orbana, da bi okrepili njegovo priljubljenost.

Tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova je danes napovedala "oster in boleč" odgovor Moskve na izgon diplomatov. "Odgovor na rusofobno lobiranje v Budimpešti bo oster in boleč," je dejala po poročanju ruske tiskovne agencije Tass.

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KOMENTARJI4

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Obi-van-Kenobi
08. 09. 2026 13.36
Se ena drzava ki ji bo rusija zaprla pipico in vse se bo podrazilo. Pametn je tt Magyar nimas kaj
Odgovori
0 0
izRODEk
08. 09. 2026 13.29
Ko začnejo diplomati množično zapuščati sprte strani vedite, je bila še zmeraj vojna.
Odgovori
0 0
Rudar
08. 09. 2026 13.28
Pravilno. Naj se držijo pravil.
Odgovori
+0
1 1
Odisej25
08. 09. 2026 13.03
Po istem merilu bi morali izgnati vse predstavnike tujih držav. Vsi delajo samo v korist svojih držav.
Odgovori
+4
7 3
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