Madžarska izgnala 10 ruskih diplomatov, Moskva napovedala 'boleč odgovor'

Orbanova je na družbenem omrežju Facebook sporočila, da se je vlada za ukrep odločila za zaščito varnosti in suverenosti Madžarske. Ukrep pa ne pomeni prekinitve diplomatskih odnosov z Rusijo, je dodala.

"V nasprotju s prejšnjo vlado, vlada stranke Tisza ne bo ogrožala suverenosti, svobode in neodvisnosti Madžarske ter bo s pomočjo diplomatskih sredstev varovala neodvisnost in suverenost države," je zapisala.

Ministrica v zapisu ni navedla konkretnih razlogov za izgon diplomatov, navedla je le, da so jih pospremili iz države.

Premier Peter Magyar pa je v parlamentu glede izgona diplomatov dejal, da ne bodo dopustili, da bi kdor koli ogrožal suverenost Madžarske.

Budimpešta je v času prejšnje vlade premierja Viktorja Orbana kljub evropskim sankcijam vzdrževala redne stike z Moskvo, po poročanju medijev pa je madžarska prestolnica postala pomembno središče za delovanje ruskih tajnih služb v EU.

Po ruskem napadu na Ukrajino februarja 2022 so številne evropske države zaradi obtožb o vohunstvu izgnale več ruskih diplomatov, medtem ko Madžarska tega ni storila.