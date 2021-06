Belgijski časnik zavrnil objavo Orbanovega političnega oglasa

"Sprejetje takšnega zakona kaže na to, da, če se svoboda izražanja zatira, potem zavor glede diskriminacije in poniževanja ne bo več. Gre za očitno kršenje človekovih pravic v Evropi. Več evropskih vlad, vključno z belgijsko, je proti temu ostro protestiralo. Široko nasprotovanje zakonu je tudi med državljani. A tega ni mogoče reči dovolj pogosto in odločno. Zato to stališče zdaj postavljamo tudi na strani z mnenji v oglaševalski obliki," je zapisal Verhoeven, ki je pojasnil, da bodo to stališče uredništva objavili na mnenjskih straneh, ki so sicer namenjene oglaševanju. "Če želi v evropski državi zakon spet narekovati, katera ljubezen je zakonita in kako lahko govorimo o ljubezni, moramo temu nasprotovati z vsemi orodji, ki so na voljo. Eden od teh je tudi medijska svoboda."