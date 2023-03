'Madžarska ne bi aretirala Putina'

Mednarodno kazensko sodišče (ICC) je minuli petek objavilo nalog za aretacijo Putina zaradi suma, da je odgovoren za nezakonite deportacije ukrajinskih otrok z okupiranih območij od začetka ruske invazije na Ukrajino.

Vendar pa nalog za aretacijo ICC na Madžarskem ni pravno zavezujoč, čeprav je Madžarska članica sodišča, je novinarjem v Budimpešti danes dejal vodja kabineta premierja Viktorja Orbana.

Kot je pojasnil Gulyas, statut sodišča ni bil uradno uveden v madžarsko zakonodajo, saj "bi bilo to v nasprotju z ustavo". "Lahko se sklicujemo na madžarsko zakonodajo in na tej podlagi ne moremo aretirati ruskega predsednika, saj Madžarska statuta ICC nikoli ni razglasila," je dejal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP. Gulyas je ob tem spomnil, da niti ZDA niti Rusija ne priznavata pristojnosti ICC.

Uradnega stališča Budimpešte do izdaje naloga za prijetje Putina ni želel komentirati, je pa menil, da odločitev "ni najbolj posrečena". Po njegovih besedah je bil to korak "v smeri eskalacije in ne v smeri miru", še poroča AFP.