Madžarska odpravila cenovno kapico za gorivo

Madžarska vlada je v torek zvečer sporočila, da so se za odpravo cenovne kapice s takojšnjim učinkom odločili na predlog madžarske energetske družbe Mol. "Zgodilo se je to, česar smo se bali: V ponedeljek uveljavljene sankcije proti ruskemu naftnemu trgu so povzročile občutne motnje v oskrbi Madžarske z gorivom. Mol ne zmore brez uvoženega goriva," so navedli.

Kot smo že poročali, je EU v ponedeljek uveljavila embargo na uvoz večine ruske nafte v Unijo in cenovno kapico za rusko nafto, ki jo ta po morju izvaža v tretje države. S tem želi zmanjšati prihodke Moskve za financiranje vojske, ki izvaja agresijo na Ukrajino.