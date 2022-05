Madžarska 'postavila ceno' za podporo sankcijam proti Rusiji

Madžarski zunanji minister Peter Szijjarto je v intervjuju za španski časnik El Pais dejal, da Madžarska ne more podpreti predloga EU o prepovedi uvoza ruske surove nafte in rafiniranih goriv, ne da bi dosegla rešitev za stroške prilagoditve njene oskrbe z energijo in infrastrukture.

Madžarski zunanji minister je menil tudi, da je treba upoštevati različne energetske razmere v državah EU. Madžarska je namreč zaradi svoje situacije z infrastrukturo odvisna od ruske nafte in plina, je poudaril.

"Naša rafinerija je zasnovana za rusko nafto. Za rafiniranje drugih vrst nafte bi morali vložiti od 500 do 550 milijonov evrov, kar bi trajalo približno štiri leta. Da bi nadomestili naftovod iz Rusije, bi morali povečati zmogljivost naftovoda v Jadranskem morju, kar bi pomenilo še 200 milijonov evrov, ne vemo pa, koliko časa bi to trajalo," je dejal Szijjarto.

Poudaril je, da Madžarska ne more podpreti sedanjega svežnja sankcij, če Bruselj ne bo ponudil rešitve. Madžarska se je namreč uprla prepovedi uvoza ruske nafte, kar je predlagala Evropska komisija, za sprejem novega paketa sankcij pa je soglasje članic nujno.