Madžarska prek slovenskega podjetja kupovala ventilatorje po dvakratni ceni?

Kot piše Hungary Today, je posel podjetja in države povzročil "resno politično krizo zaradi suma korupcije, kriminalisti pa so celo opravili hišno preiskavo pri ministru za gospodarstvo". Kot navaja spletni časnik, smo v Sloveniji ventilatorje nabavljali po napihnjeni ceni, kar je povzročilo finančno škodo in druge nepravilnosti. Sedaj pa, tako madžarski časnik, isti sum obstaja tudi na Madžarskem, potem ko je prišlo do razkritja o podpisu pogodbe med madžarskim zunanjim ministrstvom in slovenskim podjetjem.

Kot navajajo, zaenkrat ni znano za kakšno količino opreme gre in tudi ne, kakšna je teža posla. Iz javno dostopnih podatkov je ministrstvo sklenilo posle z 21 podjetji, med katerimi je tudi Geneplanet. Madžarski zunanji minister Peter Szijjarto je sicer že maja sporočil, da je država sklenila pogodbo s slovenskim podjetjem o nabavi 200 ventilatorjev, vendar ni razkril, za katero podjetje gre.