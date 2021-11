Madžarska priznala uporabo vohunske opreme Pegasus

Kot je pojasnil Lajos Kosa po seji odbora, so vohunske aktivnosti, ki so jih izvajali s pomočjo Pegasusa, odobrili sodniki ali ministrstvo za pravosodje. Na seji odbora so danes o uporabi Pegasusa spraševali notranjega ministra Sandorja Pinterja. Podrobnosti zaslišanja so tajne.

Več svetovnih medijev in nevladnih organizacij je poleti razkrilo obsežno vohunsko akcijo, v okviru katere so z izraelsko vohunsko programsko opremo Pegasus, ki jo kupujejo predvsem vlade, povezali več kot 50.000 telefonskih številk novinarjev, aktivistov in politikov. Ob tem poudarjajo, da ni jasno, za koliko številkami so tudi v resnici vohunili.