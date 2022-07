Madžarska razglasila izredne razmere na področju energetike

Madžarska vlada je razglasila energetske izredne razmere in sprejela več ukrepov, med katerimi so spremembe pri omejitvi cen plina in elektrike, povečanje domače proizvodnje plina in državnih zalog plina ter prepoved izvoza energentov, je poročala madžarska tiskovna agencija MTI.

Kot je dejal vodja premierjevega kabineta Gergely Gulyas, so vojna v Ukrajini in sankcije Evropske unije proti Rusiji vodile k visoki rasti cen energije po Evropi, kar je v velikem delu celine povzročilo energetsko krizo. Dodal je, da kakor stvari stojijo, Evropa zelo verjetno ne bo imela dovolj plina za prihodnjo kurilno sezono. Zaradi tega se je madžarska vlada odločila razglasiti izredne razmere na področju energetike in sprejela sedem ukrepov, ki bodo začeli veljati 1. avgusta. Ti naj bi zagotovili, da bo imela država pozimi dovolj energije in da lahko shema omejitev zneskov na položnicah ostane v veljavi, je dejal Gulyas. icon-expand Madžarska valda je sprejela sedem ukrepov, ki bodo začeli veljati 1. avgusta. FOTO: Shutterstock Eden izmed ukrepov bo domačo proizvodnjo plina povečal z 1,5 milijarde na dve milijardi kubičnih metrov letno. Vlada je ob tem ministrstvo za zunanje zadeve in trgovino pooblastila za nabavo dodatnih količin plina. Skladišča so trenutno 44-odstotno polna, kar zadostuje za tri mesece, vlada pa jih želi napolniti v največji možni meri. Prav tako je vlada uvedla prepoved izvoza energentov, vključno z drvmi za kurjavo. Madžarska bo poleg tega povečala pridobivanje lignita in znova zagnala bloke v termoelektrarni Matra ter podaljšala življenjsko dobo jedrske elektrarne Paks. Trenutna splošna omejitev cen plina in elektrike je po Gulyasevih besedah "v trenutni vojni energetski krizi" nevzdržna, tako da bodo z avgustom uporabniki za povprečno porabo plačevali znižano ceno, medtem ko bo za del porabe nad povprečjem treba plačevati tržno ceno. Po podatkih vlade tri četrtine gospodinjstev porabijo manj plina in elektrike od povprečja, tako da jih sprememba ne bo prizadela. Za družine z več otroki bodo mejne vrednosti za nižje plačilo, ki veljajo po trenutni shemi, zvišali.