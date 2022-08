Madžarska, Slovaška in Češka ostale brez ruske nafte

Kot so pojasnili pri ruskem operaterju naftovoda, je ukrajinska stran dobavo ruske nafte ustavila, ker ni prejela sredstev za opravljene storitve za tranzit nafte. Na drugi strani dobave na Poljsko in Nemčijo prek Belorusije po navedbah Transnefta potekajo "kot običajno".

Kot so še pojasnili, so 22. julija ukrajinskemu operaterju plinovoda UkrTransNafta izvedli plačilo za avgustovski tranzit nafte pri banki Gazprombank, a so 28. julija denar dobili povrnjen, saj da je bilo plačilo neuspešno.

Ustavitev dobave po južnem kraku naftovoda Družba, ki poteka prek Ukrajine, je tako že prizadela države, kot so Madžarska, Slovaška in Češka. Po navedbah Reutersa gre za države, ki so vse močno odvisne od ruske nafte in imajo hkrati omejene možnosti alternativnega uvoza nafte po morju.

Da so brez ruske nafte ostali tudi na Slovaškem, je potrdila direktorica slovaškega upravljavca naftovoda Transpetrol Linda Vaskovicova. Kot je dejala, se oblasti z nastalo situacijo že spopadajo.