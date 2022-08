Madžarska v sodelovanju z Rusijo v gradnjo dveh jedrskih reaktorjev

"Na ta način lahko zagotovimo dolgoročno varnost oskrbe Madžarske z energijo in zaščitimo Madžare pred ekstremnimi nihanji cen energije," je dejal Szijjarto.

Namen dogovora, ki sta ga Rusija in Madžarska sklenili leta 2014, je razširiti obstoječo jedrsko elektrarno Paks, ki trenutno zagotavlja 40 odstotkov madžarske oskrbe z električno energijo. Z dodatnima dvema reaktorjema se bo zmogljivost jedrske elektrarne, ki jo trenutno sestavljajo štirje reaktorji sovjetske izdelave, zgrajeni v 80. letih prejšnjega stoletja, več kot podvojila.

"Naj se gradnja začne!" je Szijjarto sporočil na Facebooku in dodal, da bi lahko bila jedrska reaktorja pripravljena na obratovanje do leta 2030.

80 odstotkov projekta bo s posojilom Madžarski financirala Rusija

Projekt prikazuje povezave, ki jih je madžarski premier Viktor Orban v preteklih letih vzpostavil z ruskim predsednikom Vladmirjem Putinom. Ta 12,5 milijarde evrov vreden projekt bo v 80 odstotkih, v višini 10 milijard evrov, s posojilom Madžarski financirala Rusija, Madžarska pa bo zagotovila preostalih 2,5 milijarde evrov.

Sporazum, podpisan januarja 2014, je Rosatomu podelil pravico do gradnje dveh reaktorjev, znanih kot "Paks II", na lokaciji edine madžarske jedrske elektrarne, ki je uro vožnje oddaljena od Budimpešte.

Države Evropske unije si v luči ruske invazije na Ukrajino prizadevajo zmanjšati svojo odvisnost od ruskih energentov, vojna v Ukrajini pa očitno ni spremenila stališča Madžarske do tega vprašanja.

Budimpešta, ki kritizira politiko sankcij EU proti Rusiji, je nedavno okrepila sodelovanje z Moskvo na področju plina in se dogovorila za več dobav, kot je bilo predvideno v prejšnjih trgovinskih sporazumih. Madžarska tudi ni brezpogojno podprla prizadevanj za izolacijo in sankcioniranje ruskega izvoza nafte in plina.