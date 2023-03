Madžarska vložila veto na skupno izjavo EU o prijetju ruskega predsednika

Mednarodno kazensko sodišče je pred tremi dnevi izdalo nalog za prijetje Vladimirja Putina. Kot navaja nalog, je ruski predsednik neposredno in osebno odgovoren za zločine, ki so jih ruske sile ali z njimi povezane skupine zagrešile v Ukrajini. Nekoliko nenavadno je, da Evropska unija temu ni sledila z nobeno uradno izjavo ali stališčem, le visoki predstavnik EU za zunanje zadeve in varnostno politiko Josep Borell je v svojem imenu podal izjavo, v kateri je dejal, da je "seznanjen" z ukrepi Mednarodnega kazenskega sodišča.