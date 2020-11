Madžarska vztraja pri vetu, stranka Fidezs povzročila nova trenja v EPP

Gulyas je dejal, da se nimajo s čim obrniti na Sodišče EU, saj"ni nobenega sprejetega kriterija o vladavini prava".Predlog o zagotovitvi pravice do pritožbe je označil kot"dobro potezo nemške vlade", a dodal, da ne zadošča.

Tudi poljski premier Morawiecki je bil pred odhodom v Budimpešto odločen glede veta. "Prijatelje opozarjamo, da EU ne bi smela iti po tej poti," je dejal in dodal, da se bo o tem pogovarjal danes z Orbanom.

"V stikih sem s slovenskim premierjem in višegrajsko skupino in se pogovarjamo, kako čim prej prepričati nemško in portugalsko predsedstvo Svetu EU". Dodal je, da bo Slovenija 1. julija 2021 prevzela predsedovanje Svetu EU in da je slovenski premierJanez Janšaobjavil pismo,"v katerem je zelo jasno pojasnil tveganja, grožnje in napake v zvezi s tem pravilom."