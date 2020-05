Madžarska zapira sporni taborišči za migrante

Gergely Gulyas je ponovil, da so tranzitno območje ob mejnem prehodu Röszke na meji s Srbijo vzpostavili, potem ko je Srbija zavrnila sprejem prosilcev za azil, ki so jim prošnjo zavrnili na Madžarskem, je objavljeno na blogu tiskovnega predstavnika madžarske vlade Zoltana Kovacsa. Gulyas je izpostavil, da ostaja stališče madžarske vlade nespremenjeno, da so njena pravila in pravne prakse v skladu z evropskim in mednarodnim pravom, "saj so lahko migranti kadarkoli zapustili tranzitno območje v smeri Srbije". "Madžarska vlada se ne strinja z razsodbo Sodišča EU in meni, da pomeni grožnjo evropski varnosti," je izpostavil.

Ker pa je Madžarska obvezana ravnati v skladu z razsodbo, bo to tranzitno območje tudi fizično odpravila, je dejal. Dodal je, da migranti, ki so tam nameščeni, niso več prosilci za azil, saj so bile njihove prošnje zavrnjene, zato ne morejo na Madžarsko vstopiti zakonito. Izpostavil je še, da bodo vsi, ki bodo v bodoče hoteli vstopiti na Madžarsko, morali za azil zaprositi na madžarskih konzulatih v sosednjih varnih državah.