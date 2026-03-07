Naslovnica
Tujina

Madžarska zasegla ukrajinski vozili z milijoni evrov in zlatom

07. 03. 2026

Avtor:
L.M.
Zaseženi dolarji, evri in zlato

Madžarske oblasti so zasegle oklepni vozili iz Ukrajine z več deset milijoni evrov in zlatom ter pridržale sedem državljanov, vključno z domnevnim nekdanjim generalom. V Kijevu ukrep označujejo za nezakonit in krut, kar zaostruje že tako napete odnose med državama, medtem ko Madžarska dvomi o zakonitosti pošiljke.

Madžarske oblasti so zasegle dve oklepni bančni vozili iz Ukrajine, v katerih naj bi bilo približno 40 milijonov dolarjev (približno 34 milijonov evrov) in 35 milijonov evrov gotovine ter devet kilogramov zlata. Ob tem so pridržale sedem ukrajinskih državljanov, med katerimi naj bi bil tudi nekdanji general ukrajinske obveščevalne službe. Madžarska davčna in carinska uprava je po poročanju The Guardian začela preiskavo zaradi suma pranja denarja.

Ukrajinska državna hranilnica Oschadbank trdi, da je šlo za rutinski prevoz denarja in zlata med Avstrijo in Ukrajino, ki je potekal po kopnem zaradi omejitev zračnega prometa v Ukrajini. V Kijevu madžarski ukrep označujejo za nezakonit, zunanji minister Andrij Sibiha pa je Budimpešto obtožil, da je "zasegla talce in ukradla denar".

Ukrajinska državna hranilnica Oschadbank
Ukrajinska državna hranilnica Oschadbank
FOTO: Profimedia

Madžarska vlada dvomi o legitimnosti pošiljke. Politični direktor premierja Viktorja Orbana, Balázs Orbán, je poudaril, da takšen prevoz velikih količin gotovine in zlata ni običajen način izvajanja zakonitih finančnih transakcij, ter vprašal, kdo stoji za tem denarjem in čemu je namenjen.

Madžarska in Slovaška sta Ukrajino pred tem obtožili zavlačevanja pri popravilu naftovoda, poškodovanega v ruskem napadu z brezpilotnim letalom. Orbán je nato blokiral nove sankcije Evropske unije proti Rusiji in dodatno finančno pomoč Ukrajini.

Napetosti je še zaostril ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je namignil, da bi lahko madžarskega premierja izpostavili ukrajinski vojski, če bo še naprej blokiral evropsko posojilo Ukrajini. Izjava je v Budimpešti povzročila ogorčenje in dodatno politično mobilizacijo.

Zaseženi dolarji, evri in zlato
Zaseženi dolarji, evri in zlato
FOTO: Profimedia

Dogajanje se odvija tik pred madžarskimi parlamentarnimi volitvami, na katerih se premier Orbán sooča z močno opozicijo pod vodstvom Pétra Magyarja. Analitiki menijo, da bi lahko ostre izjave iz Kijeva Orbánu celo koristile, saj krepijo njegovo retoriko o varnostni grožnji in vojni, piše The Guardian.

Madžarske oblasti so napovedale, da bodo pridržane Ukrajince izgnale iz države, usoda zaseženega denarja in zlata pa za zdaj ostaja nejasna.

Madžarska Ukrajina denar zlato prevoz

Močne eksplozije, Iran zadel tanker, ki je prečkal Hormuško ožino

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
