Madžarska zasegla ukrajinski vozili z milijoni evrov in zlatom

Madžarske oblasti so zasegle dve oklepni bančni vozili iz Ukrajine, v katerih naj bi bilo približno 40 milijonov dolarjev (približno 34 milijonov evrov) in 35 milijonov evrov gotovine ter devet kilogramov zlata. Ob tem so pridržale sedem ukrajinskih državljanov, med katerimi naj bi bil tudi nekdanji general ukrajinske obveščevalne službe. Madžarska davčna in carinska uprava je po poročanju The Guardian začela preiskavo zaradi suma pranja denarja. Ukrajinska državna hranilnica Oschadbank trdi, da je šlo za rutinski prevoz denarja in zlata med Avstrijo in Ukrajino, ki je potekal po kopnem zaradi omejitev zračnega prometa v Ukrajini. V Kijevu madžarski ukrep označujejo za nezakonit, zunanji minister Andrij Sibiha pa je Budimpešto obtožil, da je "zasegla talce in ukradla denar".

Ukrajinska državna hranilnica Oschadbank FOTO: Profimedia

Madžarska vlada dvomi o legitimnosti pošiljke. Politični direktor premierja Viktorja Orbana, Balázs Orbán, je poudaril, da takšen prevoz velikih količin gotovine in zlata ni običajen način izvajanja zakonitih finančnih transakcij, ter vprašal, kdo stoji za tem denarjem in čemu je namenjen. Madžarska in Slovaška sta Ukrajino pred tem obtožili zavlačevanja pri popravilu naftovoda, poškodovanega v ruskem napadu z brezpilotnim letalom. Orbán je nato blokiral nove sankcije Evropske unije proti Rusiji in dodatno finančno pomoč Ukrajini. Napetosti je še zaostril ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je namignil, da bi lahko madžarskega premierja izpostavili ukrajinski vojski, če bo še naprej blokiral evropsko posojilo Ukrajini. Izjava je v Budimpešti povzročila ogorčenje in dodatno politično mobilizacijo.

Zaseženi dolarji, evri in zlato FOTO: Profimedia