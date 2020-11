Na Madžarskem želijo istospolnim parom prepovedati posvojitev

Predlog je v parlament poslala vladajoča desna stranka Fidesz v torek pozno popoldne. V predlogu je še zapisano, da bi otroke morali vzgajati v duhu "krščanske" interpretacije vloge spolov. Kot je navedeno v predlogu, je ta sprememba nujna, ker je takšna oblika "najprimernejša za otroka, saj mu tako zagotavlja največjo pravno in čustveno varnost" . V besedilu predloga je zapisano še, da "se lahko izkaže, da so zakonske zveze veliko trajnejše kot zunajzakonske skupnosti, saj naj bi vsaka tretja od teh razpadla v petih letih; najboljše za otroka je, da lahko odrašča v resnično trajni skupnosti ljubezni, ne pa v nestabilnih in nepredvidljivih pogojih. "

Nevladna organizacija Háttér, ki se bori za pravice lezbijk, homoseksualcev, biseksualcev, transspolnih, queer in interseksualnih (LGBTQI) oseb, je sporočila, da je vlada ponovno začela kampanjo proti istospolno usmerjenim. Organizacija poudarja, da vlada s spremembo ne škoduje samo potencialnim staršem, temveč tudi otrokom: "Omejevanje možnosti posvojitve na zakonske pare zmanjšuje število potencialnih posvojiteljev in tako preprečuje, da bi otroci, ki ostanejo brez staršev, našli družino. Če bo zakon sprejet, bodo otroci, ki čakajo na posvojitev in jih na primer zakonski par zavrne, posvojeni v tujini, namesto da bi jim našli neporočene starše na Madžarskem."Izpostavili so še, da so bile spremembe namerno pripravljene in predlagane v času, ko množična zbiranja, posledično tudi protesti, zaradi pandemije koronavirusa niso dovoljena.

"Ljubeč starš je za otroka vsekakor boljši kot pa odraščanje v zavodu,"so zapisali pri organizaciji Budapest Pride. "O tem, kako uspešen in srečen bo otrok, ne določa spol ali število staršev, ampak dejstvo, da starši ljubijo, zagotavljajo varnost in se ustrezno odzivajo na potrebe otrok."