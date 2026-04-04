Lahko Orban sploh izgubi?

Madžarska je v EU relativno majhna država, saj predstavlja približno 1,1 odstotka bruto domačega proizvoda in okoli dva odstotka prebivalstva Unije. Kljub temu pa je pod Orbanom pridobila politično težo, ki presega njeno velikost. To je posledica njegove strategije, da uporablja institucionalne mehanizme EU, predvsem pravico veta, kot orodje za oblikovanje evropske politike in pogajalski pritisk na Bruselj.

Orban kot disruptor evropske politike

Viktor Orban je danes najdlje vladajoči voditelj v Evropski uniji. Od leta 2010 je zgradil politični sistem, ki ga sam opisuje kot neliberalno demokracijo, in v tem času postopoma spremenil Madžarsko v državo z močno centralizirano oblastjo. Njegove vlade so po ocenah številnih evropskih institucij oslabile pravno državo, zmanjšale neodvisnost sodstva in močno vplivale na medijski prostor, kjer naj bi do 80 odstotkov medijev delovalo v podporo vladajoči stranki Fidesz. Orbán je hkrati postal ključna politična figura evropske desnice in nacionalno-konservativnih gibanj. Podpirajo ga voditelji, kot so Donald Trump, Giorgia Meloni in predstavniki skrajno desnih strank v Nemčiji in Franciji. Njegov politični model, ki temelji na poudarjanju nacionalne suverenosti, konservativnih vrednot in nasprotovanju liberalnim politikam EU, je vplival tudi na druge evropske države in politične akterje. Eden ključnih elementov Orbanove politike je stalni konflikt z Brusljem. Evropska unija je zaradi pomislekov glede pravne države in korupcije Madžarski zamrznila več milijard evrov sredstev. Spor med Budimpešto in EU se ne vrti le okoli notranje politike, ampak tudi okoli ključnih vprašanj, kot so migracije, pravice LGBTQ+ skupnosti in podpora Ukrajini. Orban je v zadnjih letih večkrat blokiral evropske odločitve glede Ukrajine, vključno s finančno pomočjo in sankcijami proti Rusiji. Njegova vlada ostaja ena redkih v EU, ki še naprej uvaža rusko nafto in plin ter ohranja politične stike z Moskvo. Prav zaradi tega ga mnogi označujejo za najbolj prorusko usmerjenega voditelja znotraj Unije.

Sistem, ki daje prednost oblasti

V 16 letih oblasti je Orbán temeljito preoblikoval volilni sistem. Število poslancev se je zmanjšalo na 199, država pa je razdeljena na 106 volilnih okrajev, ki niso enakomerno oblikovani. To pomeni, da ima vladajoča stranka prednost, saj lahko v določenih okrajih zmaga z manj glasovi. Sistem kombinira večinski in proporcionalni model, vendar v praksi daje prednost Fideszu, trdijo nekateri analitiki. Poleg tega je vlada omogočila glasovanje etničnim Madžarom v tujini, ki večinoma podpirajo Orbána, ter uvedla ukrepe, kot so finančne ugodnosti za določene skupine volivcev, na primer upokojence. Takšne poteze so del širše strategije utrjevanja politične baze. Analitiki opozarjajo, piše Guardian, da gre za sistem, ki je formalno demokratičen, vendar ne zagotavlja enakih pogojev za vse politične akterje. Volitve so po njihovih ocenah "svobodne, a ne poštene", saj vladajoča stranka uživa strukturno prednost, ki jo je zgradila z zakonodajnimi spremembami in nadzorom nad institucijami. Kljub vsemu temu pa tokratne volitve niso običajne. Prvič po dolgem času ima opozicija realno možnost zmage. Vodja opozicijske stranke Tisza, Peter Magyar, nekdanji Orbanov zaveznik, je v javnomnenjskih raziskavah pred vladajočo stranko. A tudi morebitna zmaga opozicije ne pomeni nujno dejanske spremembe oblasti. Orban je skozi leta v ključne institucije postavil svoje ljudi, številni zakoni pa zahtevajo dvotretjinsko večino za spremembe. To pomeni, da bi nova vlada lahko formalno prevzela oblast, ne da bi imela dejanski nadzor nad sistemom, izpostavlja Politico.

Vzpon opozicije

Vzpon Magyarja je deloma posledica razočaranja nad gospodarskimi razmerami. Madžarsko gospodarstvo je v zadnjih treh letih stagniralo, inflacija je močno narasla, cene hrane pa so se približale evropskemu povprečju, čeprav so plače med najnižjimi v EU. To je ustvarilo prostor za politično alternativo, ki jo Magyar skuša zapolniti. Magyarjeva politična platforma temelji na obljubah: obnovitve pravne države, zmanjšanja korupcije, ponovne vzpostavitve neodvisnih medijev in sodstva, izboljšanja odnosov z EU in odmrznitve zamrznjenih evropskih sredstev. Hkrati pa ne predstavlja radikalno liberalnega obrata. Njegova politika ostaja zmerno konservativna, zlasti pri vprašanjih, kot so migracije, kjer ni pričakovati večjih odstopanj od trenutnih stališč. To pomeni, da volitve niso preprosta izbira med dvema ideološkima poloma, ampak bolj med dvema modeloma upravljanja države: centraliziranim, ki ga predstavlja Orban, in bolj institucionalno odprtim, ki ga obljublja opozicija.

Kampanja: obtožbe, vohunjenje in propaganda

Predvolilno obdobje je vroče in zaznamovano z izjemno ostrimi obtožbami na obeh straneh. Orban opozicijo predstavlja kot orodje Bruslja, podaljšek Ukrajine, grožnjo stabilnosti države. V kampanji je večkrat poudaril, da volivci izbirajo med mirom in vojno, pri čemer zmago opozicije povezuje z vpletanjem Madžarske v konflikt z Rusijo. Na drugi strani opozicija vlado obtožuje zlorabe državnih institucij. Med najbolj odmevnimi primeri je zgodba o domnevnem vohunjenju proti opozicijski stranki. Po navedbah preiskovalnega portala Direkt36 naj bi madžarske varnostne službe poskušale infiltrirati informacijski sistem stranke Tisza in pridobiti dostop do njenih podatkov. Kasneje naj bi bili podatki celo nezakonito kopirani, kar je sprožilo velik politični škandal. Ob tem so se pojavile tudi obtožbe o vplivu tujih držav na volitve, tako Rusije kot Ukrajine, kar dodatno zapleta že tako napeto politično okolje. Vlada obtožbe zavrača in jih označuje kot politično motivirane, opozicija pa jih vidi kot dokaz sistemske zlorabe oblasti.

Mediji kot ključno bojišče in bitka generacij

Eden ključnih elementov volitev je medijski prostor. V zadnjih letih je na Madžarskem prišlo do koncentracije lastništva medijev v rokah podjetij, povezanih z vladajočo stranko. Leta 2018 je bila ustanovljena medijska fundacija KESMA, ki združuje več sto medijev in pomembno oblikuje javni diskurz. To pomeni, da velik del volivcev prejema informacije predvsem iz virov, ki podpirajo vlado, medtem ko opozicija težje doseže širšo javnost. Eden najbolj izrazitih trendov teh volitev je generacijski razkol. Raziskave kažejo, da več kot 60 odstotkov volivcev, mlajših od 30 let, podpira opozicijo, le okoli 15 odstotkov jih podpira vladajočo stranko Fidesz. Po drugi strani pa ima Orban izrazito podporo med starejšimi volivci, kjer v nekaterih raziskavah dosega več kot 50 odstotkov, navaja Euronews. Ta razlika pomeni, da bo izid volitev močno odvisen od udeležbe. Mlajši volivci so tradicionalno manj disciplinirani pri glasovanju, a tokrat kaže večje zanimanje za politiko, tudi zaradi vpliva družbenih omrežij in aktivizma na platformah, kot je TikTok. Pomembno vlogo v kampanji igrajo tudi družbena omrežja. Mlajši vplivneži in aktivisti ustvarjajo vsebine, ki nagovarjajo volivce neposredno, mimo tradicionalnih medijev. Nekateri profili dosegajo več sto tisoč ogledov, kar kaže na premik politične komunikacije v digitalni prostor. To je tudi eden redkih prostorov, kjer opozicija lahko tekmuje z vladajočo stranko na relativno enakih pogojih.

Med Zahodom in Vzhodom

Madžarske volitve, kot rečeno, niso le notranjepolitični dogodek. V zadnjih letih se je Madžarska pod vodstvom Viktorja Orbana pozicionirala kot država, ki balansira med Zahodom in Vzhodom, pri čemer je pogosto zavzemala stališča, ki so odstopala od večinske politike Evropske unije. To pomeni, da Madžarska sodeluje z zahodnimi zavezniki, hkrati pa ohranja odnose z državami, kot sta Rusija in Kitajska. Prav ta dvojnost je postala ena ključnih tem volitev. Madžarska je v zadnjih letih postala ključna država, ki lahko z vetom ustavi odločitve EU. Zaradi tega so se v Bruslju začele pojavljati ideje o obhodnih mehanizmih, ki bi omogočili odločanje brez soglasja vseh držav članic. Izid volitev pa bo pomemben tudi za prihodnost Višegrajske skupine, ki vključuje Madžarsko, Poljsko, Češko in Slovaško. V skupini so velike razpoke zazevale zlasti glede Ukrajine.

Orban in Trump

Potem je tu še odnos z Donaldom Trumpom, ki ni klasično diplomatski, ampak politično-ideološki. Gre za eno najtesnejših povezav med evropskim voditeljem in ameriškim predsednikom v zadnjem desetletju, ki temelji predvsem na podobnem razumevanju politike, države in sveta. Orban je bil eden redkih evropskih voditeljev, ki je Trumpa javno podprl že v času njegove prve kandidature. To ni bila zgolj simbolna gesta, ampak jasno pozicioniranje Madžarske na politični osi, ki poudarja nacionalno suverenost, odpor do liberalnih institucij in skeptičen odnos do nadnacionalnih struktur, kot sta EU in NATO. Trump je Orbana večkrat javno pohvalil kot "močnega voditelja", ki "ščiti svojo državo". Njuna politična filozofija ima več skupnih točk. Oba gradita na poudarjanju nacionalne države, kritiki liberalnih elit, strogi migracijski politiki in komunikaciji, ki polarizira družbo, a mobilizira volivce. Njuna povezava ima tudi širši vpliv. Orban se je pozicioniral kot evropski most do Trumpovega političnega kroga, hkrati pa kot del širšega gibanja nacionalno-konservativnih voditeljev. V tem kontekstu Madžarska ni več le država članica EU, ampak del globalnega političnega omrežja, ki presega klasične zavezniške strukture. In prav zato je vprašanje izida madžarskih volitev pomembno tudi za ZDA. Če Orban ostane na oblasti, Trump ohranja ključnega zaveznika v Evropi.

Scenariji po volitvah: tri poti, nobena enostavna

Ker izid sam po sebi ne bo določil le oblasti, ampak tudi to, ali bo sistem sploh omogočil spremembo, analitiki govorijo o treh osnovnih scenarijih, od katerih ima vsak svoje notranje in evropske posledice. 1. scenarij: Orban ostane na oblasti Če Viktor Orbán zmaga, bo to pomenilo potrditev modela, ki ga je gradil zadnjih 16 let. Takšen izid bi verjetno okrepil njegovo samozavest in pripravljenost na nadaljnjo centralizacijo oblasti ter utrjevanje političnega sistema, ki ga mnogi označujejo kot neliberalnega. Na evropski ravni bi to pomenilo nadaljevanje konflikta z Brusljem. Madžarska bi najverjetneje še naprej blokirala ključne odločitve, zlasti na področju podpore Ukrajini, sankcij proti Rusiji in skupne zunanje politike. Orbán je že večkrat pokazal, da je pripravljen uporabiti veto kot pogajalsko orodje, kar EU sili v iskanje obvodnih rešitev. 2. scenarij: zmaga opozicije, Orban sprejme rezultat Če zmaga opozicijski kandidat Peter Magyar in Orban rezultat prizna, bi to pomenilo zgodovinski preobrat. Madžarska bi se lahko začela vračati v bolj klasičen evropski politični okvir, odnosi z EU pa bi se verjetno hitro izboljšali. Nova vlada bi poskušala odblokirati evropska sredstva in okrepiti sodelovanje z EU in zvezo NATO. A ta scenarij ima pomembno omejitev. Sistem, ki ga je zgradil Orbán, ostane. Ključne institucije, kot so ustavno sodišče, proračunski svet in številni regulatorji, so pod vplivom njegovih kadrov. Poleg tega številni zakoni zahtevajo dvotretjinsko večino za spremembe, kar pomeni, da bi bila nova vlada brez takšne večine močno omejena. V praksi bi šlo za obdobje političnega prehoda, ki bi lahko trajalo več let. Analitiki tudi opozarjajo, da ima Orbán močno tradicijo delovanja v opoziciji in bi lahko uporabil strategije, ki jih je uporabljal pred letom 2010 – od političnega pritiska do mobilizacije javnosti. V takem scenariju bi nova vlada lahko hitro izgubila podporo, kar bi odprlo možnost za predčasne volitve ali vrnitev stare oblasti. 3. scenarij: zmaga opozicije, Orban izpodbija rezultat Najbolj nepredvidljiv scenarij je tisti, v katerem opozicija zmaga, Orban pa rezultat izpodbija ali ga ne prizna. Analitiki opozarjajo, da takšen scenarij ni nemogoč. Madžarska ima institucionalni okvir, ki omogoča pravne in politične blokade, vključno z vplivom na ustavno sodišče, predsednika države in zakonodajni proces. V tem primeru bi lahko prišlo do pravnih sporov glede legitimnosti volitev, zamud pri oblikovanju vlade, politične nestabilnosti in povečane polarizacije v družbi. Na evropski ravni bi tak razvoj dogodkov postavil EU pred povsem novo situacijo – kako ravnati z državo članico, kjer je legitimnost oblasti pod vprašajem. Skupni imenovalec vseh scenarijev je, da sistem, ki ga je zgradil Orbán, ne izgine z volitvami.

Zakaj ima Orban toliko podpore

Kljub nekaterim napovedim seveda zmaga opozicije ni dejstvo, Orban uživa podporo mnogih. Če želimo razumeti, zakaj, moramo pogledati, kako se je Madžarska v zadnjih 16 letih dejansko spremenila. Njegova politika ni bila le ideološka, ampak zelo konkretna – vidna v gospodarstvu, socialnih ukrepih, infrastrukturi in vsakdanjem življenju ljudi. Prav v tej kombinaciji materialnih koristi in političnega nadzora leži jedro njegovega vpliva. Pod Orbánom je Madžarska doživela obdobje relativne gospodarske stabilnosti. Država je postala pomembno proizvodno središče. Vlada je aktivno privabljala tuje investicije z nizkimi davki, subvencijami in prilagodljivim poslovnim okoljem, kar je prispevalo k rasti industrije in zmanjšanju brezposelnosti. Eden ključnih stebrov Orbanove politike je podpora družinam. Vlada je uvedla številne ukrepe: davčne olajšave za družine z otroki, subvencije za nakup stanovanj, finančne spodbude za več otrok. Ti ukrepi so ustvarili občutek stabilnosti in varnosti, zlasti med srednjim razredom in starejšimi volivci, ki predstavljajo pomemben del njegove politične baze. Na družbeni ravni Orban gradi na konservativnih vrednotah. V ospredju so zaščita "tradicionalne družine", nasprotovanje migracijam, odpor do liberalnih družbenih politik. Za del prebivalstva to pomeni zaščito identitete in stabilnosti. Za druge pa omejevanje pravic in pluralnosti. Ta razlika v percepciji je ustvarila eno najbolj polariziranih družb v Evropi. Toda za mnoge volivce Orbán ni problem demokracije, ampak rešitev nestabilnosti - in to mu v vse bolj nestabilnem svetu v očeh mnogih daje težo.

Korupcija ali sistem

In na račun te stabilnosti so pripravljeni tudi kaj spregledati. Korupcija je ena najpogosteje izpostavljenih kritik Orbanove Madžarske, vendar ne gre za klasično podobo posameznih afer ali nezakonitih dejanj, temveč za širši sistem, v katerem se politika, gospodarstvo in lojalnost prepletajo. V zadnjih letih se je oblikoval model, kjer pomemben del javnega denarja, vključno z evropskimi sredstvi, konča pri podjetjih in posameznikih, povezanih z vladajočo elito. Najpogosteje omenjen primer je Lrinc Mészáros, ki je iz lokalnega podjetnika v nekaj letih postal eden najbogatejših ljudi v državi, predvsem prek poslov, povezanih z državo. Takšni primeri po ocenah številnih analitikov niso izjema, ampak del širšega vzorca. Kritiki opozarjajo, da se javni razpisi pogosto ponavljajoče dodeljujejo omejenemu krogu podjetij, konkurenca pa je v določenih primerih šibka ali zgolj formalna. Prav zaradi teh pomislekov je Evropska unija Madžarski zamrznila del sredstev in zahtevala reforme na področju nadzora nad javno porabo, saj meni, da obstajajo tveganja za netransparentno porabo evropskega denarja. Posebnost madžarskega primera je, da velik del tega sistema ne deluje nujno zunaj zakonov, ampak znotraj njih. Vlada je skozi leta oblikovala zakonodajni okvir, ki omogoča koncentracijo gospodarskih koristi v ozkem krogu. Zato analitiki pogosto ne govorijo le o korupciji v klasičnem smislu, temveč o klientelističnem ali oligarhičnem modelu, kjer politična bližina pomeni tudi ekonomsko prednost. Tak sistem ustvarja zaprt krog, v katerem politika vpliva na gospodarstvo, gospodarstvo pa vrača podporo politiki. Javna sredstva, investicije in razvojni projekti tako postanejo del širše politične arhitekture, ki utrjuje oblast. To pa pomeni, da sprememba oblasti ne pomeni nujno tudi razgradnje tega sistema, saj je globoko vpet v institucije in zakonodajo. Prav boj proti temu modelu je ena osrednjih točk opozicije. Magyar svojo kampanjo gradi tudi na obljubah večje transparentnosti, krepitve nadzornih institucij in odprave političnega vpliva na gospodarstvo. Ob tem poudarja, da bi lahko Madžarska z reformami ponovno pridobila dostop do zamrznjenih evropskih sredstev, kar bi imelo neposreden vpliv na razvoj države. Kljub temu pa vprašanje korupcije ne deluje enako na vse volivce. Za del prebivalstva to ni ključno politično vprašanje. Pomembnejši so stabilnost, socialni ukrepi in občutek varnosti, ki ga vlada zagotavlja. Če sistem deluje in prinaša konkretne koristi, številni volivci niso pripravljeni kaznovati oblasti zaradi načina, kako so ti rezultati doseženi. Na evropski ravni pa to vprašanje ostaja eno ključnih. Evropska unija ga ne obravnava le kot notranjepolitični problem, temveč kot vprašanje pravne države in zaščite skupnih sredstev. Prav zato je zamrznitev evropskega denarja postala eno glavnih orodij pritiska na Budimpešto, izid volitev pa bo odločal tudi o tem, ali se bo ta odnos spremenil. V tem smislu korupcija na Madžarskem ni le moralno ali pravno vprašanje, ampak politično in sistemsko. Ne gre le za to, ali obstaja, ampak kako jo ljudje razumejo – in ali so jo pripravljeni postaviti pred druge vidike.

Kaj lahko opozicija realno prinese – in kje so meje