Madžarskemu vozniku avtobusa zaradi nesreče, v kateri je umrlo 17 ljudi, 12 let zapora

Sodišče v italijanski Veroni je danes madžarskega voznika avtobusa obsodilo na 12 let zapora zaradi uboja iz malomarnosti. Voznik je januarja 2017 povzročil hudo prometna nesrečo v bližini italijanske Verone. Na avtobusu je bilo 56 ljudi - gimnazijci, stari od 14 do 16 let, ki so bili na poti domov s tečaja smučanja v Franciji, učitelji in starši. Voznik avtobusa se je zaletel v steber mostu in zagorel. Ob trku so plameni zajeli celoten avtobus.

Umrlo je 17 ljudi, med njimi 11 mladoletnih madžarskih dijakov, 39 je bilo poškodovanih. Več potnikov, ki so sedeli v zadnjem delu avtobusa, se je rešilo tako, da so razbili stekla avtobusa in iz njega zbežali. Učitelj telesne vzgoje Vigh Gyorgy je iz gorečega avtobusa rešil več otrok. Umrl je dve leti po nesreči, svojci ga štejejo za 18. žrtev nesreče izpred treh let.