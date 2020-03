Politico: Madžarski državni mediji imajo sezname prepovedanih tem

Prepovedano je poročanje in pisanje o poročilih določenih organizacij za človekove pravice, kot sta Amnesty International in Human Rights Watch, oziroma njihovo omenjanje, še piše Politico.

Spletni portal Politico razkriva, da imajo uredniki državnih medijev na Madžarskem seznam prepovedanih oziroma občutljivih tem, za katere morajo pridobiti posebno dovoljenje, da lahko o njih poročajo. Na seznamu naj bi se med drugim znašli Greta Thunberg in evropska politika. Novinarjem je bilo tako rečeno, da morajo, preden sploh začnejo pisanje o švedski okoljski aktivistki, pridobiti dovoljenje.

Politico je od anonimnega pošiljatelja prejel posnetke zaslona sporočil spletne pošte z natančnimi navodili zaposlenim v državnih medijih. Avtentičnost teh sporočil, ki so bila poslana v drugi polovici leta 2019, je po pisanju Politicapotrdil uslužbenec državnih medijev.

Gre za spletno pošto z naslovov urednikov, ki delajo za organizacijo, ki je odgovorna za državne medije, kot sta tiskovna agencija MTI in več televizijskih in radijskih postaj, piše Politico. Zdi se, da so ta sporočila osredotočena predvsem na poročanje agencij.

Seznam političnih vprašanj, ki zahtevajo posebno dovoljenje pred objavo, vključuje migracije, terorizem v Evropi, Bruselj, vprašanje Cerkve ter parlamentarne, predsedniške in lokalne volitve v EU in širše - kar zajema evropske in nekatere sosednje države, piše v sporočilu, poslanem oktobra, ki ga je podpisal urednik Sandor Vegh.

'To je cenzura - čisto in preprosto'

Madžarski novinarji že dolgo opozarjajo, da televizije in agencije, ki so v lasti države, ne poročajo o nekaterih politično občutljivih vprašanjih."To je cenzura - čisto in preprosto," je dejala Julie Majerczak, vodja bruseljskega urada nevladne organizacije Novinarji brez meja v Bruslju.

Mediji v lasti države igrajo pomembno vlogo na madžarski medijski sceni, kritiki pa opozarjajo, da sta njihova struktura in upravljanje nepregledna. Uredniško odgovornost za državne medije uradno nosi organizacija, imenovana Duna Media, je za Politico pojasnila Agnes Urban iz madžarske nevladne organizacije za spremljanje medijev Mertek.