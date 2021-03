Madžarski Klubradio ostaja brez dovoljenja za oddajanje.

Svet za medije, katerega člani so podporniki madžarskega premierja Viktorja Orbana, je zavrnil vlogo Klubradia za dodelitev frekvence. Omenjeni radio je bil edini, ki je vložil veljavno vlogo na razpisu za frekvenco 92,9 FM. Klubradio je to frekvenco uporabljal deset let do februarja, ko mu je svet za medije odvzel dovoljenje. Od takrat oddaja samo še preko spleta.